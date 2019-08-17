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17 августа 2019, суббота, 18:07 468
Спорт 2019-08-17T18:11:55+03:00
Українські Новини
Парашютисты в небе поддержали Ломаченко перед боем

Парашютисты в небе поддержали Ломаченко перед боем

Ломаченко. Фото: пресс-служба
Ломаченко. Фото: пресс-служба "Интер"

Украинские парашютисты представили видеоролик в поддержку украинского чемпиона мира по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко перед поединком против британца Люка Кэмпбелла. Ролик на своей официальной странице в Instagram разместил сам Василий Ломаченко, поблагодарив за поддержку.


Парашютисты прыгали с самолета, держа в руках специальные фото самого боксера и его отца и тренера Анатолия Ломаченко.

Поединок пройдет 31 августа в Лондоне. Ломаченко впервые в карьере будет боксировать сразу за три чемпионских пояса. Украинец будет защищать титулы по версиям WBO и WBA, а также сразится за вакантный пояс по версии WBC.

Как сообщали Українські Новини, Гарсия отложил бой с Ломаченко, чтобы вписать свое имя в историю бокса.

Также стало известно, что говорят на Западе о украинском боксере: "он просто не из этого мира".

Ранее чемпион мира по боксу Василий Ломаченко перенес операцию на плече. Он повредил плечо 12 мая во время титульного поединка с венесуельцем Хорхе Линаресом. Ломаченко почувствовал повреждение еще во втором раунде, но не хотел разочаровывать своих болельщиков.

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