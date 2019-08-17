Парашютисты в небе поддержали Ломаченко перед боем

Украинские парашютисты представили видеоролик в поддержку украинского чемпиона мира по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко перед поединком против британца Люка Кэмпбелла. Ролик на своей официальной странице в Instagram разместил сам Василий Ломаченко, поблагодарив за поддержку. Парашютисты прыгали с самолета, держа в руках специальные фото самого боксера и его отца и тренера Анатолия Ломаченко.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n2 weeks to go 🌪🌪 Леонид Спасибо за прекрасное видео🔥 P.S.О небо ещё никто не разбился … Но плющит оно многих. Желаю что бы всех парашютистов плющило максимально долго👊🏻\r\nПубликация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 16 Авг 2019 в 10:26 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПоединок пройдет 31 августа в Лондоне. Ломаченко впервые в карьере будет боксировать сразу за три чемпионских пояса. Украинец будет защищать титулы по версиям WBO и WBA, а также сразится за вакантный пояс по версии WBC.\r\nКак сообщали Українські Новини, Гарсия отложил бой с Ломаченко, чтобы вписать свое имя в историю бокса.\r\nТакже стало известно, что говорят на Западе о украинском боксере: "он просто не из этого мира". Ранее чемпион мира по боксу Василий Ломаченко перенес операцию на плече. Он повредил плечо 12 мая во время титульного поединка с венесуельцем Хорхе Линаресом. Ломаченко почувствовал повреждение еще во втором раунде, но не хотел разочаровывать своих болельщиков.