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  • Запланированный на май бой между Ломаченко и Лопесом перенесли из-за коронавируса
25 марта 2020, среда, 10:04 80
Спорт 2020-03-25T10:45:02+02:00
Українські Новини
Запланированный на май бой между Ломаченко и Лопесом перенесли из-за коронавируса

Запланированный на май бой между Ломаченко и Лопесом перенесли из-за коронавируса

Кира Молчанова
Спорт, Бокс, Ломаченко, Василий Ломаченко, коронавирус в Европе
Ломаченко. Фото: пресс-служба
Ломаченко. Фото: пресс-служба "Интера"

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом перенесли на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса, которым в мире заболели уже больше 400 тысяч человек.

Об этом сообщает сайт World Boxing Organization.

"На фоне текущей ситуации во всем мире, вызванной Covid-19, WBO отложила все соревнования по боксу ориентировочно по июнь 2020", — говорится в сообщении.

Поединок между украинцем и американцем планировали провести 30 мая.

Новая дата боя пока неизвестна.

Как сообщали Українські Новини, украинский боксер Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

До этого украинец Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл встретились в ночь с 31 августа на 1 сентября во поединке за титулы WBA, WBO и вакантный пояс WBC. Украинец победил

Накануне боя украинские парашютисты представили видеоролик в поддержку украинского чемпиона мира по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко перед поединком против британца Люка Кэмпбелла. Ролик на своей официальной странице в Instagram разместил сам Василий Ломаченко, поблагодарив за поддержку.

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