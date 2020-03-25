Запланированный на май бой между Ломаченко и Лопесом перенесли из-за коронавируса

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом перенесли на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса, которым в мире заболели уже больше 400 тысяч человек.

Об этом сообщает сайт World Boxing Organization.

"На фоне текущей ситуации во всем мире, вызванной Covid-19, WBO отложила все соревнования по боксу ориентировочно по июнь 2020", — говорится в сообщении.

Поединок между украинцем и американцем планировали провести 30 мая.

Новая дата боя пока неизвестна.

Как сообщали Українські Новини, украинский боксер Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

До этого украинец Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл встретились в ночь с 31 августа на 1 сентября во поединке за титулы WBA, WBO и вакантный пояс WBC. Украинец победил.

Накануне боя украинские парашютисты представили видеоролик в поддержку украинского чемпиона мира по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко перед поединком против британца Люка Кэмпбелла. Ролик на своей официальной странице в Instagram разместил сам Василий Ломаченко, поблагодарив за поддержку.