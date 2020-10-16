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16 октября 2020, пятница, 23:26 208
Общество 2020-10-16T23:28:42+03:00
Українські Новини
В Харькове ограничили работу ресторанов до 20:00 и с понедельника отправляют школьников на каникулы

В Харькове ограничили работу ресторанов до 20:00 и с понедельника отправляют школьников на каникулы

Кира Молчанова
Харьков, Карантин, Адаптивный карантин, Красная зона
Харьков. Фото: city.kharkov.uа
Харьков. Фото: city.kharkov.uа

Харьков ограничил работу заведений питания и торгово-развлекательных центров до 20:00 и установил школьные каникулы с 19 октября до 30 октября после того, как попал в "красную зону" карантина.

 Об этом говорится в сообщении на сайте горсовета, передают Українськi Новини.

 Соответствующее решение было принято в пятницу, 16 октября, на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

 С 19 октября на территории Харькова вводятся противоэпидемические мероприятия, установленные для "красного" уровня эпидемической опасности.

 Кроме ограничения времени работы заведений питания и ТРЦ, прекращают работу учреждения культуры (в том числе кинотеатры), развлекательные учреждения (в том числе ночные клубы).

 Спортзалы и фитнес-центры будут работать при условии строгого соблюдения противоэпидемических норм.

 Студенты вузов будут учиться дистанционно.

 При этом детские сады, продуктовые магазины и рынки продолжат работу в обычном режиме.

 Городской пассажирский транспорт, в том числе метро, останавливать не будут.

 Как сообщали Українськi Новини, Харьков, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов включены в "красную зону", Сумы - остались в ней, а Киев в "оранжевой" с 19 октября

Ранее первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что город не будет останавливать транспорт, закрывать рынки и продовольственные магазины, несмотря на попадание города в "красную зону" эпидемиологической опасности.

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до конца 2020 года.

Также Кабмин запретил проведение массовых мероприятий при участии более 50 человек в "зеленой зоне", 30 человек – в "желтой", 20 – в "оранжевой" зонах.

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