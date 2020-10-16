В Харькове ограничили работу ресторанов до 20:00 и с понедельника отправляют школьников на каникулы

Харьков ограничил работу заведений питания и торгово-развлекательных центров до 20:00 и установил школьные каникулы с 19 октября до 30 октября после того, как попал в "красную зону" карантина.

Об этом говорится в сообщении на сайте горсовета, передают Українськi Новини.

Соответствующее решение было принято в пятницу, 16 октября, на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 19 октября на территории Харькова вводятся противоэпидемические мероприятия, установленные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Кроме ограничения времени работы заведений питания и ТРЦ, прекращают работу учреждения культуры (в том числе кинотеатры), развлекательные учреждения (в том числе ночные клубы).

Спортзалы и фитнес-центры будут работать при условии строгого соблюдения противоэпидемических норм.

Студенты вузов будут учиться дистанционно.

При этом детские сады, продуктовые магазины и рынки продолжат работу в обычном режиме.

Городской пассажирский транспорт, в том числе метро, останавливать не будут.

Как сообщали Українськi Новини, Харьков, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов включены в "красную зону", Сумы - остались в ней, а Киев в "оранжевой" с 19 октября

Ранее первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что город не будет останавливать транспорт, закрывать рынки и продовольственные магазины, несмотря на попадание города в "красную зону" эпидемиологической опасности.

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до конца 2020 года.

Также Кабмин запретил проведение массовых мероприятий при участии более 50 человек в "зеленой зоне", 30 человек – в "желтой", 20 – в "оранжевой" зонах.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости