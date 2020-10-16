подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 октября 2020, пятница, 16:36 650
Общество 2020-10-16T18:45:03+03:00
Українські Новини
Игорь Терехов рассказал, как Харьков подготовился к введению "красной" карантинной зоны

Игорь Терехов рассказал, как Харьков подготовился к введению "красной" карантинной зоны

Константин Долгий
Харьков, Харьковская область, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Харьковской области, Красная зона
Игорь Терехов. Фото: Facebook
Игорь Терехов. Фото: Facebook

В связи с вхождением Харькова в "красную" карантинную зону, первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов провел внеочередное заседание Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Комиссия приняла решение с 19 октября отправить школы на каникулы, но детские сады продолжат работу.

Будут закрыты ночные клубы и развлекательные зоны в ТРЦ. Спортивные клубы должны ввести жесткое соблюдение дистанции между посетителями.

Транспорт будет работать в полном объеме, но с жестким соблюдением масочного режима. В метро его будут контролировать не только на входах на станции, но и на платформах и в вагонах.

"Все эти ограничения будут бессмысленными, если каждый из нас не будет соблюдать масочный режим и не будет требовать этого от окружающих. Уважаемые харьковчане! Давайте бережно относиться не только к своему здоровью, но и беречь здоровье окружающих, только так у нас получится как можно скорее выйти из "красной" зоны и победить пандемию в целом", - заявил Терехов.

Как сообщалось ранее, "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" выступил с инициативой застраховать учителей, средний медицинский персонал и врачей, которые борются с пандемией.

Больше новостей о: Харьков Харьковская область Пандемия коронавируса Коронавирус в Харьковской области Красная зона

Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес с большим...
В Минздраве назвали регионы, где был зафиксирован ...
Министр Чернышов заболел коронавирусом...
В Харькове к лечению пациентов с COVID-19 привлеку...
В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны
В Киеве увеличилась смертность от коронавируса. Данные о заболеваемости по районам
Новости
НАБУ не расследует результаты аудита "Нефтегаза" 18:37 Документ
Информация с ноутбука "Бурисмы" и показания свидетелей дополнят скандальное расследование New York Post, – Деркач 18:31
В Австрии задержали бывшего банковского служащего из Украины, укравшего 9 млн евро 18:17
Гривна "просела" еще на 3 копейки. Курс нацвалюты на межбанке в пятницу 18:14
Киевляне хотят запретить маршрутки в столице 17:58
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги 21:54
В Украине растут расходы на пенсии: у кого и на сколько повысятся выплаты 05:45 Инфографика
больше новостей
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес с большим отрывом побеждает на выборах, - политолог 10:55 Инфографика
больше новостей
В Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok