Игорь Терехов рассказал, как Харьков подготовился к введению "красной" карантинной зоны

В связи с вхождением Харькова в "красную" карантинную зону, первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов провел внеочередное заседание Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Комиссия приняла решение с 19 октября отправить школы на каникулы, но детские сады продолжат работу.

Будут закрыты ночные клубы и развлекательные зоны в ТРЦ. Спортивные клубы должны ввести жесткое соблюдение дистанции между посетителями.

Транспорт будет работать в полном объеме, но с жестким соблюдением масочного режима. В метро его будут контролировать не только на входах на станции, но и на платформах и в вагонах.

"Все эти ограничения будут бессмысленными, если каждый из нас не будет соблюдать масочный режим и не будет требовать этого от окружающих. Уважаемые харьковчане! Давайте бережно относиться не только к своему здоровью, но и беречь здоровье окружающих, только так у нас получится как можно скорее выйти из "красной" зоны и победить пандемию в целом", - заявил Терехов.

Как сообщалось ранее, "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" выступил с инициативой застраховать учителей, средний медицинский персонал и врачей, которые борются с пандемией.

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