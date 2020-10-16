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16 октября 2020, пятница, 18:37 14 Документ
Экономика 2020-10-16T18:37:13+03:00
Українські Новини
НАБУ не расследует результаты аудита "Нефтегаза"

НАБУ не расследует результаты аудита "Нефтегаза"

Елена Новикова
Убытки, НАБУ, Госаудитслужба, Нефтегаз, Аудит Нефтегаза, Убытки Нефтегаза
Национальное антикоррупцинное бюро. Фото: НАБУ
Национальное антикоррупцинное бюро. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупцинное бюро не открывало уголовных производство в связи с результатами аудита "Нефтегаза", проведенного Государственной аудиторской службой.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

В нем говорится, что оригиналы материалов по результатам проведения аудита "Нефтегаза" направлены в Службу безопасности Украины для принятия соответствующего решения.

По состоянию на 15 октября, детективы НАБУ не открывали никаких уголовных производств по результатам этого аудита.

НАБУ не открывало уголовное производств по результатам аудита НАБУ не открывало уголовное производств по результатам аудита "Нефтегаза". Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, 6 октября Минфин сообщил, что прогнозирует убыток группы "Нефтегаза" в 21,7 млрд гривен в 2020-2023 годах.

Также в СМИ появилась информация о проведении Госаудитслужбой аудита в "Нефтегазе", по итогам которого аудиторы якобы обнаружили недочеты и финансовые нарушения на более чем 225 млрд гривен, из-за которых государственный бюджет понес потери на сумму 75 млрд гривен.

В январе-июне 2020 года группа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" получила чистый убыток в размере 11,541 млрд гривен.

Ранее сообщалось о том, что если НАК "Нефтегаз Украины" завершит 2020 год с убытком, то руководство не сможет рассчитывать на получение премий по итогу работы в текущем году.

В марте 2020 года контракт с Коболевым был продлен еще на 4 года.

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