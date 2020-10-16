НАБУ не розслідує результатів аудиту "Нафтогазу"

Національне антикорупційне бюро не відкривало кримінальних проваджень у зв'язку з результатами аудиту "Нафтогазу" , проведеного Державною аудиторською службою.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

У ньому сказано, що оригінали матеріалів за результатами проведення аудиту "Нафтогазу" направлені до Служби безпеки України для прийняття відповідного рішення.

Станом на 15 жовтня, детективи НАБУ не відкривали жодних кримінальних проваджень за результатами цього аудиту.

НАБУ не відкривало кримінальних проваджень за результатами аудиту "Нафтогазу". Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня Мінфін повідомив, що прогнозує збиток групи "Нафтогазу" у 21,7 млрд гривень у 2020-2023 роках.

Також в ЗМІ з'явилася інформація про проведення Держаудитслужбою аудиту в "Нафтогазі", за підсумками якого аудитори нібито виявили недоліки і фінансові порушення на понад 225 млрд гривень, через які державний бюджет зазнав втрат на суму 75 млрд гривень.

У січні-червні 2020 року група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" отримала чисті збитки у розмірі 11,541 млрд гривень.

Раніше повідомлялося про те, що якщо НАК "Нафтогаз України" завершить 2020 рік зі збитками, то керівництво не зможе розраховувати на отримання премій за підсумком роботи в поточному році.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини