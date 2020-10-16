підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 жовтня 2020, пʼятниця, 18:37 7 Документ
Економіка 2020-10-16T21:00:04+03:00
Українські Новини
НАБУ не розслідує результатів аудиту "Нафтогазу"

НАБУ не розслідує результатів аудиту "Нафтогазу"

Елена Новикова
Аудит, НАБУ, Нафтогаз, НАК Нафтогаз
Національне антикорупційне бюро. Фото: НАБУ
Національне антикорупційне бюро. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро не відкривало кримінальних проваджень у зв'язку з результатами аудиту "Нафтогазу", проведеного Державною аудиторською службою.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

У ньому сказано, що оригінали матеріалів за результатами проведення аудиту "Нафтогазу" направлені до Служби безпеки України для прийняття відповідного рішення.

Станом на 15 жовтня, детективи НАБУ не відкривали жодних кримінальних проваджень за результатами цього аудиту.

НАБУ не відкривати кримінальну виробництв за результатами аудиту НАБУ не відкривало кримінальних проваджень за результатами аудиту "Нафтогазу". Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня Мінфін повідомив, що прогнозує збиток групи "Нафтогазу" у 21,7 млрд гривень у 2020-2023 роках.

Також в ЗМІ з'явилася інформація про проведення Держаудитслужбою аудиту в "Нафтогазі", за підсумками якого аудитори нібито виявили недоліки і фінансові порушення на понад 225 млрд гривень, через які державний бюджет зазнав втрат на суму 75 млрд гривень.

У січні-червні 2020 року група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" отримала чисті збитки у розмірі 11,541 млрд гривень.

Раніше повідомлялося про те, що якщо НАК "Нафтогаз України" завершить 2020 рік зі збитками, то керівництво не зможе розраховувати на отримання премій за підсумком роботи в поточному році.

 

Більше новин про: Аудит НАБУ Нафтогаз НАК Нафтогаз

Аудит "Нафтогазу" показав 75 млрд грн втрат держбю...
Вітренко стверджує, що попереджав "Нафтогаз" про з...
Опалювальний сезон в Києві під загрозою через борг...
Мінфін не знає, скільки НАБУ перерахувало в бюджет...
В Україні відновили список країн "червоної" і "зеленої" зони
У Києві збільшилася смертність від коронавірусу. Дані про захворюваність за районами
Новини
Штормовий вітер і зливи атакують. На вихідних погода істотно зіпсується 21:00
У Києві збільшилася кількість закритих на карантин шкіл. COVID-19 виявили у 605 учнів і 485 вчителів 20:57
Зеленський нагородив Президента Туреччини Ердогана орденом Ярослава Мудрого I ступеня 20:47
У "Слузі народу" допускають, що опитування у день виборів профінансує сам Зеленський 20:39
Україна і Туреччина домовилися про військове співробітництво 20:31
більше новин
Уряд повинен передати субвенції з Фонду боротьби з COVID-19 на місцевий рівень, – кандидатка від БЮТ 13:31
Марина Порошенко закликала столичну владу закупити школярам та вчителям Києва електронні планшети 14:24
На ремонті даху лише одного будинку крадуть пів мільйона гривень, — Кучеренко 16:27
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Інформація з ноутбука "Бурісми" і покази свідків доповнять скандальне розслідування New York Post, – Деркач 18:31
більше новин
7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан 19:28
Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн, не чекаючи виборів 07:05
Байден визначив пріоритети щодо допомоги Україні в разі перемоги на президентських виборах у США 09:26
За минулу добу бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Новомихайлівки 10:23
Опитування Зеленського оплатять меценати, - Кравчук 11:05
більше новин
В Івано-Франківську продовжить працювати громадський транспорт, ТРЦ і дитсадки, незважаючи на "червону зону"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok