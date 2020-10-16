Гривна продолжает снижаться в цене. Официальный курс нацвалюты на понедельник

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 октября, на 2,84 коп. до 28,3649 UAH/USD, в то время, как в обменных пунктах киевских банков доллар и евро перед выходными обвалились.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16-18 октября, на 2,01 коп. до 28,3365 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,6645 1 доллар США 28,3649 1 швейцарский франк 31,0712 10 иен 2,6946 10 российских рублей 3,6343 1 евро 33,3018

Как сообщали Українські Новини, после незначительного падения на прошлой неделе доллар в обменниках снова начал расти.

Ранее сообщалось о том, что эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год. Партнер инвесткомпании Capital Times Найман Эрик считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен.

Кроме того, аналитики спрогнозировали курс в октябре.

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