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16 октября 2020, пятница, 17:25 48
Финансы 2020-10-16T17:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает снижаться в цене. Официальный курс нацвалюты на понедельник

Гривна продолжает снижаться в цене. Официальный курс нацвалюты на понедельник

Елена Новикова
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Официальный курс валют
Официальный курс валют

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 октября, на 2,84 коп. до 28,3649 UAH/USD, в то время, как в обменных пунктах киевских банков доллар и евро перед выходными обвалились.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16-18 октября, на 2,01 коп. до 28,3365 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,6645
1 доллар США 28,3649
1 швейцарский франк 31,0712
10 иен 2,6946
10 российских рублей 3,6343
1 евро 33,3018

Как сообщали Українські Новини, после незначительного падения на прошлой неделе доллар в обменниках снова начал расти.

Ранее сообщалось о том, что эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год. Партнер инвесткомпании Capital Times Найман Эрик считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен.

Кроме того, аналитики спрогнозировали курс в октябре.

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