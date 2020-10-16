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16 октября 2020, пятница, 11:45 99
Финансы 2020-10-16T13:30:03+03:00
Українські Новини
После незначительного падения на прошлой неделе доллар в обменниках снова начал расти

После незначительного падения на прошлой неделе доллар в обменниках снова начал расти

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара снова вырос
Курс доллара снова вырос

С 9 по 16 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 8,60 коп. до 28,4430 UAH/USD, курс покупки повысился на 10,92 коп. до 28,2326 UAH/USD после незначительного падения на прошлой неделе.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 0,52 коп. до 32,8726 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,15 коп. до 33,3376 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, со 2 по 9 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 9,97 коп. до 28,3570 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,14 коп. до 28,1234 UAH/USD после шестинедельного роста.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 16 октября

28,2326

28,4430

32,8726

33,3376

3,3000

3,7700

По сравнению с 9 октября

0,1092

0,0860

0,0052

-0,0115

0,0300

-0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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