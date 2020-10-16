подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Свободная экономическая зона для Донбасса: что это такое и как она будет работать
16 октября 2020, пятница, 15:54 48
Экономика 2020-10-16T15:54:22+03:00
Українські Новини
Свободная экономическая зона для Донбасса: что это такое и как она будет работать

Свободная экономическая зона для Донбасса: что это такое и как она будет работать

Ольга Фандорина
Опрос, Донбасс, Свободная экономическая зона, Опрос Зеленского
Свободная экономическая зона. Фото:ru.wikipedia.org
Свободная экономическая зона. Фото:ru.wikipedia.org

25 октября гражданам Украины, которые придут голосовать на местных выборах, Офис президента хочет задать 5 важных вопросов, и хотя никаких юридических последствий данный опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, иметь не будет, Українські Новини постараются разобраться, что такое свободная экономическая зона для Донбассе, мнения насчет которой спросили у украинцев и как это может работать.  

 

ОПРОС:
Ответьте на вопросы Зеленского онлайн не дожидаясь выборов

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября озвучил второй вопрос своего общенационального опроса, который проведут одновременно с местными выборами. Так, вторым вопросом стоит: Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

Речь пока идет о создании такой зоны на подконтрольной территории, а уже дальше - на освобожденной от боевиков. 

Что это такое?

Согласно украинскому законодательству, свободная экономическая зона (или, как ее еще называют особая экономическая зона) – это часть территории Украины, на которой установлен специальный правовой режим хозяйственной деятельности, особый порядок применения и действия законодательства. На территории СЭЗ могут вводиться льготные таможенные, налоговые, валютно-финансовые и другие условия предпринимательства для украинских и иностранных инвесторов.

СЭЗ уже существовали на Донбассе, как, впрочем, и в других регионах Украины. Еще в октябре 1992 года Верховная Рада приняла закон "Об общих основах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон". Ведь свободная экономическая зона означает для Донбасса уменьшение налогов, создание новых предприятий и рабочих мест, высокие зарплаты и инвестиции в развитие. Это, в свою очередь, приведет к снижению стоимости товаров и услуг на территории области для простых жителей.

В мировой практике СЭЗ являются только одним из видов особых, или специальных, экономических зон (ОЭЗ) – наряду с зонами свободной торговли, индустриальными парками и т.д.

В Украине уже есть одна свободная экономическая зона "Порто-Франко" в Одессе и 10 специальных экономических зон других видов:

  1. "Донецк".
  2. "Азов".
  3. "Закарпатье".
  4. "Интерпорт Ковель".
  5. "Николаев",
  6. "Порт Крым".
  7. "Славутич".
  8. "Курортополис Трускавец".
  9. "Яворов".
  10. "Рени".

Площадь самой большой – "Яворов" – 1160 кв. км. Если в новую свободную экономическую зону войдет вся территория Донецкойчси Луганской областей, подконтрольная Украине, это может быть рекордно крупная СЭЗ – площадью порядка 30 000 кв. км. И однако поскольку бизнес там будет частично или полностью освобожден от налогов, для выплаты зарплат и пенсий жителям этих регионов потребуются крупные дотации из государственного бюджета.

Как сообщали Українські Новини, Разумков предполагает, что анонсированный Зеленским опрос 25 октября пройдет в формате exit-poll

Ранее в Офисе Президента назвали темы следующих вопросов Зеленского.

Больше новостей о: Опрос Донбасс Свободная экономическая зона Опрос Зеленского

Шахов поблагодарил Зеленского за плагиат о свободн...
Ответьте на вопросы Зеленского онлайн, не дожидаяс...
У Зеленского объяснили инициативу о гарантиях безо...
Жена погибшего под Иловайском бойца идет в мэры Ир...
В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны
В Киеве увеличилась смертность от коронавируса. Данные о заболеваемости по районам
Новости
На выборах в Одесский облсовет у ОПЗЖ, "Слуги народа" и "Доверяй делам" вырос рейтинг в октябре 16:22
Один из трамвайных маршрутов в Киеве закроют на несколько дней 16:08
В октябре рейтинг кандидата в мэры Одессы Труханова вырос до 48,1%, Скорика вырос до 19,2%, — опрос 15:57
Свободная экономическая зона для Донбасса: что это такое и как она будет работать 15:54
За 9 месяцев "Центрэнерго" сократила убыток в 9 раз 15:46
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги 21:54
В Пенсионном фонде утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсионных выплат 23:08
больше новостей
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
больше новостей
В Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok