Свободная экономическая зона для Донбасса: что это такое и как она будет работать

25 октября гражданам Украины, которые придут голосовать на местных выборах, Офис президента хочет задать 5 важных вопросов, и хотя никаких юридических последствий данный опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, иметь не будет, Українські Новини постараются разобраться, что такое свободная экономическая зона для Донбассе, мнения насчет которой спросили у украинцев и как это может работать.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября озвучил второй вопрос своего общенационального опроса, который проведут одновременно с местными выборами. Так, вторым вопросом стоит: Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

Речь пока идет о создании такой зоны на подконтрольной территории, а уже дальше - на освобожденной от боевиков.

Что это такое?

Согласно украинскому законодательству, свободная экономическая зона (или, как ее еще называют особая экономическая зона) – это часть территории Украины, на которой установлен специальный правовой режим хозяйственной деятельности, особый порядок применения и действия законодательства. На территории СЭЗ могут вводиться льготные таможенные, налоговые, валютно-финансовые и другие условия предпринимательства для украинских и иностранных инвесторов.

СЭЗ уже существовали на Донбассе, как, впрочем, и в других регионах Украины. Еще в октябре 1992 года Верховная Рада приняла закон "Об общих основах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон". Ведь свободная экономическая зона означает для Донбасса уменьшение налогов, создание новых предприятий и рабочих мест, высокие зарплаты и инвестиции в развитие. Это, в свою очередь, приведет к снижению стоимости товаров и услуг на территории области для простых жителей.

В мировой практике СЭЗ являются только одним из видов особых, или специальных, экономических зон (ОЭЗ) – наряду с зонами свободной торговли, индустриальными парками и т.д.

В Украине уже есть одна свободная экономическая зона "Порто-Франко" в Одессе и 10 специальных экономических зон других видов:

"Донецк". "Азов". "Закарпатье". "Интерпорт Ковель". "Николаев", "Порт Крым". "Славутич". "Курортополис Трускавец". "Яворов". "Рени".

Площадь самой большой – "Яворов" – 1160 кв. км. Если в новую свободную экономическую зону войдет вся территория Донецкойчси Луганской областей, подконтрольная Украине, это может быть рекордно крупная СЭЗ – площадью порядка 30 000 кв. км. И однако поскольку бизнес там будет частично или полностью освобожден от налогов, для выплаты зарплат и пенсий жителям этих регионов потребуются крупные дотации из государственного бюджета.

Как сообщали Українські Новини, Разумков предполагает, что анонсированный Зеленским опрос 25 октября пройдет в формате exit-poll.

Ранее в Офисе Президента назвали темы следующих вопросов Зеленского.

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