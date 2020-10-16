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16 жовтня 2020, пʼятниця, 15:54 14
Економіка 2020-10-16T17:00:03+03:00
Українські Новини
Вільна економічна зона для Донбасу: що це таке і як вона буде працювати

Вільна економічна зона для Донбасу: що це таке і як вона буде працювати

Ольга Фандорина
Донбасс, Володимир Зеленський, Вільна економічна зона
Вільна економічна зона. Фото: ru.wikipedia.org
Вільна економічна зона. Фото: ru.wikipedia.org

25 жовтня громадянам України, які прийдуть голосувати на місцевих виборах, Офіс президента хоче задати 5 важливих питань, і хоча ніяких юридичних наслідків це опитування, ініційований президентом Володимиром Зеленським, мати не буде, Українські Новини постараються розібратися, що таке вільна економічна зона для Донбасі, думки щодо якої запитали українців і як це може працювати.

 

ОПитування: Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн не чекаючи виборів

Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня озвучив друге питання свого загальнонаціонального опитування, яке проведуть одночасно з місцевими виборами. Так, другим питанням стоїть: Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

Мова поки йде про створення такої зони на підконтрольній території, а вже далі - на звільнення від бойовиків.

Що це таке?

Згідно з українським законодавством, вільна економічна зона (або, як її ще називають особлива економічна зона) - це частина території України, на якій встановлено спеціальний правовий режим господарської діяльності, особливий порядок застосування та дії законодавства. На території СЕЗ можуть запроваджуватися пільгові митні, податкові, валютно-фінансові та інші умови підприємництва для українських та іноземних інвесторів.

СЕЗ вже існували на Донбасі, як, втім, і в інших регіонах України. Ще в жовтні 1992 року Верховна Рада прийняла закон "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон". Адже вільна економічна зона означає для Донбасу зменшення податків, створення нових підприємств і робочих місць, високі зарплати та інвестиції в розвиток. Це, своєю чергою, призведе до зниження вартості товарів і послуг на території області для простих жителів.

У світовій практиці СЕЗ є тільки одним з видів особливих, або спеціальних, економічних зон (СЕЗ) - поряд з зонами вільної торгівлі, індустріальними парками й т. д.

В Україні вже є одна вільна економічна зона "Порто-франко" в Одесі та 10 спеціальних економічних зон інших видів:

  1. "Донецьк".
  2. "Азов".
  3. "Закарпаття".
  4. "Інтер порт Ковель".
  5. "Миколаїв", "Порт Крим".
  6. "Славутич".
  7. "Курортополіс Трускавець".
  8. "Яворів".
  9. "Рені".

Площа найбільшої - "Яворів" - 1160 кв. км. Якщо в нову вільну економічну зону увійде вся територія Донецької та Луганської областей, підконтрольна Україні, це може бути рекордно велика СЕЗ - площею близько 30 000 кв. км. Проте оскільки бізнес там буде частково або повністю звільнений від податків, для виплати зарплат і пенсій жителям цих регіонів будуть потрібні великі дотації з державного бюджету.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков передбачає, що анонсований Зеленським опитування 25 жовтня пройде в форматі exit-poll.

Раніше в Офісі Президента назвали теми наступних питань Зеленського.

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