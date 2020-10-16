подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Россию и Азербайджан могут лишить права на проведение матчей Евро-2020, – СМИ
16 октября 2020, пятница, 15:36 89
Спорт 2020-10-16T16:15:02+03:00
Українські Новини
Россию и Азербайджан могут лишить права на проведение матчей Евро-2020, – СМИ

Россию и Азербайджан могут лишить права на проведение матчей Евро-2020, – СМИ

Александр Савич
Россия, Футбол, Санкт-Петербург, Азербайджан, Баку, Чемпионат Европы, Евро-2020, чемпионат Европы по футболу, УЕФА Евро-2020
Количество городов, принимающих матчи Евро-2020, могут сократить. Фото: УЕФА
Количество городов, принимающих матчи Евро-2020, могут сократить. Фото: УЕФА

Россию и Азербайджан могут лишить права на проведение матчей перенесенного на 2021 год Чемпионата Европы по футболу, тогда как ранее, 14 октября, Украина вспоминала историческую победу над Португалией и выход национальной сборной на Евро-2020. Об этом сообщает The Sun.

Так, сообщается, что сразу у нескольких стран могут отобрать право проводить матчи Евро-2020.

Источники The Sun утверждают, что снова переносить Чемпионат Европы по футболу в УЕФА не планируют, однако думают о том, чтобы сократить количество городов, в которых будут проходить матчи.

Изначально планировалось, что Евро-2020 проведут в 12 городах Европы, причем, впервые в истории, более чем двух стран. Однако, коронавирус нарушил эти планы, и чемпионат перенесли на 2021 год.

В УЕФА предполагают, что при самых худших условиях ситуации с коронавирусом, турнир будет проходить в одной стране с использованием четырех стадионов.

"Но некоторые стадионы находятся под угрозой, и турнир придется сократить, чтобы сократить количество поездок.

Такие места, как Баку в Азербайджане, который сейчас находится в зоне конфликта с Арменией, плюс Санкт-Петербург в России будут одними из первых, которые будут убраны из списка", – сообщает The Sun.

Также сообщается, что окончательное решение будет принято в течение нескольких месяцев.

Как сообщали Українські новини, сборная Украины впервые за 17 лет забила испанцам и победила.

Также впервые в истории в сборную Украины вызвали больше легионеров, чем игроков украинских клубов.

Больше новостей о: Россия Футбол Санкт-Петербург Азербайджан Баку Чемпионат Европы Евро-2020 чемпионат Европы по футболу УЕФА Евро-2020

Мне кажется, что Пальчевский является не агентом, ...
Сегодня годовщина исторической победы сборной Укра...
В квартире рэпера Энди Картрайта в Санкт-Петербург...
Армения и Азербайджан договорились о перемирии...
В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны
В Киеве увеличилась смертность от коронавируса. Данные о заболеваемости по районам
Новости
На выборах в Одесский облсовет у ОПЗЖ, "Слуги народа" и "Доверяй делам" вырос рейтинг в октябре 16:22
Один из трамвайных маршрутов в Киеве закроют на несколько дней 16:08
В октябре рейтинг кандидата в мэры Одессы Труханова вырос до 48,1%, Скорика вырос до 19,2%, — опрос 15:57
Свободная экономическая зона для Донбасса: что это такое и как она будет работать 15:54
За 9 месяцев "Центрэнерго" сократила убыток в 9 раз 15:46
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги 21:54
В Пенсионном фонде утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсионных выплат 23:08
больше новостей
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
больше новостей
В Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok