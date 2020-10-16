Россию и Азербайджан могут лишить права на проведение матчей Евро-2020, – СМИ

Россию и Азербайджан могут лишить права на проведение матчей перенесенного на 2021 год Чемпионата Европы по футболу, тогда как ранее, 14 октября, Украина вспоминала историческую победу над Португалией и выход национальной сборной на Евро-2020. Об этом сообщает The Sun. Так, сообщается, что сразу у нескольких стран могут отобрать право проводить матчи Евро-2020. Источники The Sun утверждают, что снова переносить Чемпионат Европы по футболу в УЕФА не планируют, однако думают о том, чтобы сократить количество городов, в которых будут проходить матчи. Изначально планировалось, что Евро-2020 проведут в 12 городах Европы, причем, впервые в истории, более чем двух стран. Однако, коронавирус нарушил эти планы, и чемпионат перенесли на 2021 год. В УЕФА предполагают, что при самых худших условиях ситуации с коронавирусом, турнир будет проходить в одной стране с использованием четырех стадионов. "Но некоторые стадионы находятся под угрозой, и турнир придется сократить, чтобы сократить количество поездок. Такие места, как Баку в Азербайджане, который сейчас находится в зоне конфликта с Арменией, плюс Санкт-Петербург в России будут одними из первых, которые будут убраны из списка", – сообщает The Sun. Также сообщается, что окончательное решение будет принято в течение нескольких месяцев. Как сообщали Українські новини, сборная Украины впервые за 17 лет забила испанцам и победила. Также впервые в истории в сборную Украины вызвали больше легионеров, чем игроков украинских клубов.