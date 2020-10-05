Впервые в истории в сборную Украины по футболу вызвано больше легионеров, чем игроков украинских клубов

Из-за того, что игроки донецкого "Шахтера" ушли на самоизоляцию, в связи с выявлением коронавируса у нескольких игроков команды, в результате чего они не смогут сыграть за сборную Украины в ближайших матчах, а также ряда травм украинских футболистов, в сборную впервые в ее истории было вызвано больше легионеров, чем игроков украинских клубов. Об этом сообщает Сегодня.

На данный момент в заявку Андрея Шевченко на октябрьские матчи сборной Украины входят 12 легионеров и 10 игроков из украинских клубов. Такого в истории сборной ранее никогда не случалось.

Таким образом, заявка сборной на ближайшие матчи выглядит так:

Зарубежные команды представляют следующие игроки:

Андрей Лунин ("Реал", Испания)

Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия)

Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия)

Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия)

Игорь Пластун ("Гент", Бельгия)

Роман Безус ("Гент", Бельгия)

Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)

Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия)

Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия)

Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия)

Игорь Харатин ("Ференцварош", Венгрия)

Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия)

Из чемпионата Украины вызваны:

Георгий Бущан ("Динамо")

Виталий Миколенко ("Динамо")

Александр Караваев ("Динамо")

Илья Забарный ("Динамо")

Сергей Сидорчук ("Динамо")

Виктор Цыганков ("Динамо")

Николай Шапаренко ("Динамо")

Владимир Шепелев ("Динамо")

Юрий Панькив ("Александрия")

Ефим Конопля ("Десна")

Как сообщали Українські новини, болельщики смогут посетить матчи сборной Украины с Германией и Испанией в Киеве в октябре.

Также "Динамо" и "Шахтер" потеряли очки в 5-м туре УПЛ 4 октября.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости