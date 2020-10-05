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05 октября 2020, понедельник, 17:20 390
Спорт 2020-10-05T17:20:31+03:00
Українські Новини
Впервые в истории в сборную Украины по футболу вызвано больше легионеров, чем игроков украинских клубов

Впервые в истории в сборную Украины по футболу вызвано больше легионеров, чем игроков украинских клубов

Александр Савич
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Заявка сборной Украины на октябрьские матчи. Фото: ФФУ
Заявка сборной Украины на октябрьские матчи. Фото: ФФУ

Из-за того, что игроки донецкого "Шахтера" ушли на самоизоляцию, в связи с выявлением коронавируса у нескольких игроков команды, в результате чего они не смогут сыграть за сборную Украины в ближайших матчах, а также ряда травм украинских футболистов, в сборную впервые в ее истории было вызвано больше легионеров, чем игроков украинских клубов. Об этом сообщает Сегодня.

На данный момент в заявку Андрея Шевченко на октябрьские матчи сборной Украины входят 12 легионеров и 10 игроков из украинских клубов. Такого в истории сборной ранее никогда не случалось.

Таким образом, заявка сборной на ближайшие матчи выглядит так:

Зарубежные команды представляют следующие игроки:

  • Андрей Лунин ("Реал", Испания)
  • Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия)
  • Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия)
  • Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия)
  • Игорь Пластун ("Гент", Бельгия)
  • Роман Безус ("Гент", Бельгия)
  • Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)
  • Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия)
  • Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия)
  • Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия)
  • Игорь Харатин ("Ференцварош", Венгрия)
  • Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия)

Из чемпионата Украины вызваны:

  • Георгий Бущан ("Динамо")
  • Виталий Миколенко ("Динамо")
  • Александр Караваев ("Динамо")
  • Илья Забарный ("Динамо")
  • Сергей Сидорчук ("Динамо")
  • Виктор Цыганков ("Динамо")
  • Николай Шапаренко ("Динамо")
  • Владимир Шепелев ("Динамо")
  • Юрий Панькив ("Александрия")
  • Ефим Конопля ("Десна")

Как сообщали Українські новини, болельщики смогут посетить матчи сборной Украины с Германией и Испанией в Киеве в октябре.

Также "Динамо" и "Шахтер" потеряли очки в 5-м туре УПЛ 4 октября.

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