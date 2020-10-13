Историческая победа. Сборная Украины обыграла Испанию в 4 туре Лиги наций

Сегодня, 13 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч между Украиной и Испанией в рамках 4 тура Лиги наций. Историческую победу в поединке одержала Украина со счетом 1:0. Об этом сообщает Футбол 24.

Так, сообщается, что перед отчетным поединком отрыв от четвертой в таблице нашей группы Швейцарии составлял 2 пункта.

Отмечается, что последний раз Украина забивала испанцам еще 17 лет назад (поражение 2:1, гол нынешнего главного тренера Андрея Шевченко), после чего были 4 подряд сухих поражения с общим счетом 0:10.

Как сообщали Українські Новини, сборная Украины проиграла сборной Франции 1:7. Французы сразу захватили преимущество: Камавинга парашютом через себя забил быстрый гол на 9-ой минуте. Юбиляр этого матча – Оливье Жиру – дважды отметился в этой встрече. А в середине встречи Миколенко забил в собственные ворота.

Также накануне встречи коронавирус подтвердили сразу у двух вратарей сборной Украины. Запаным вратарем стал завершивший несколько лет назад спортивную карьеру Александр Шовковский.

Тем временем Зеленский хочет провести Олимпийские игры совместно с Польшей.

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