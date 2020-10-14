Сегодня годовщина исторической победы сборной Украины над Португалией в отборе на Евро-2020

14 октября 2019 года на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся футбольный матч отборочного турнира на Евро-2020, в котором сборная Украины принимала Португалию – действующего Чемпиона Европы. Об этом сообщают Українські Новини.

Встреча завершилась победой украинской сборной со счетом 2:1.

Голами в составе команды Андрея Шевченко отличились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Португальцы ответили точным ударом Криштиану Роналду с пенальти.

С 72-й минуте украинцы играли в меньшинстве после удаления Тараса Степаненко, но сумели удержать победный счет.

Украина добыла шестую победу и набрала 19 очков, выиграв группу B.

Сборная Украины впервые в своей истории напрямую вышла на чемпионат Европы, но он из-за коронавирусной пандемии был перенесен на 2021 год.

Как сообщали Українські новини, впервые в историю в сборную Украины было вызвано больше легионеров, чем игроков украинских клубов.

Также сборная Украины проиграла сборной Германии со счетом 1:2 в матче Лиги наций 10 октября.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости