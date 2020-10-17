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17 октября 2020, суббота, 05:45 183
Общество 2020-10-17T08:00:03+03:00
Українські Новини
Выплата пенсий в октябре. Сколько ПФУ направил средств за полмесяца

Выплата пенсий в октябре. Сколько ПФУ направил средств за полмесяца

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионный фонд, пенсии в Украине, Финансирование пенсий
Пенсионеры. Фото: pixabay
Пенсионеры. Фото: pixabay

Вчера, 16 октября, Пенсионный фонд Украины, направил еще 3,5 млрд гривен на финансирование пенсий октября. Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook.

Так, сообщается, что ПФУ, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий октября.

"На пенсионные выплаты направлено 3,5 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 28,0 миллиарда гривен", - отметили в ПФУ.

Также в фонде напомнили, что выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, в Украине снова урезали субсидии еще на 2,16 млрд гривен.

Тем временем после окончания пенсионной реформы в 2028 году украинцам нужно будет набрать 35 лет страхового стажа. По словам эксперта, не у всех выйдет набрать необходимый стаж до выхода на пенсию.

Кроме того, в Украине дефицит Пенсионного фонда может достигнуть рекордного уровня к 2021-му году.

Также тариф на газ в Украине в зимние месяцы может вырасти с 5,3 до 7 грн за кубометр в связи с пиковым периодом потребления.

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