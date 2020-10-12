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12 октября 2020, понедельник, 05:50 326
Общество 2020-10-12T05:50:01+03:00
Українські Новини
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой

Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой

Анна Рудык
Коммунальные услуги, Тарифы на газ, Коммунальные тарифы, Тарифы на коммуналку
Коммунальные тарифы
Коммунальные тарифы

В то время, как субсидии снова урежут и ужесточат проверки, тариф на газ в Украине в зимние месяцы может вырасти с 5,3 до 7 грн за кубометр в связи с пиковым периодом потребления. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Так, по мнению аналитика Егора Комова, уже в декабре на рынке стоимость кубометра может составить 7 грн. Это значительно меньше, чем прошлогодняя цена, но при этом больше, чем украинцы платят сейчас.

"Газ это товар, на стоимость которого влияют все те же законы рынка. С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена. Сейчас появляются рыночные механизмы, например, есть возможность перейти на годовые тарифы и платить по одной и той же стоимости. Тогда цена расти не будет", – поясняет аналитик.

Чтобы поменять поставщика, нужно найти его офис или сайт и подать заявление. К нему прикрепить: документ на право собственности (право пользования), последнюю платежку, копию паспорта и ИНН. Подтверждение о том, что вы успешно поменяли поставщика, придется в течение 21 дня.

В Украине с 1 августа 2020-го открыт свободный рынок газа для населения. Теперь "Нафтогаз" не обязан продавать голубое топливо по установленным правительством тарифам, более того, есть разные поставщики и можно свободно выбирать, у кого и по какой цене покупать.

"Цена возрастет потому, что меняется сезон. Как правило, это происходит с приближением зимы. В каких границах она будет находится – сейчас сказать сложно, но ожидаемо, что ее уровень будет ниже, чем прошлой зимой. Ныне сформированы высокие запасы природного газа в хранилищах, а на снижение спроса повлияла пандемия коронавируса", – рассказала аналитик Украинской энергетической биржи Оксана Запорожская.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса.

Ранее Минэнерго дали объяснение, подорожает ли электричество для украинцев с 1 октября.

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