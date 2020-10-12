Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой

В то время, как субсидии снова урежут и ужесточат проверки, тариф на газ в Украине в зимние месяцы может вырасти с 5,3 до 7 грн за кубометр в связи с пиковым периодом потребления. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Так, по мнению аналитика Егора Комова, уже в декабре на рынке стоимость кубометра может составить 7 грн. Это значительно меньше, чем прошлогодняя цена, но при этом больше, чем украинцы платят сейчас.

"Газ это товар, на стоимость которого влияют все те же законы рынка. С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена. Сейчас появляются рыночные механизмы, например, есть возможность перейти на годовые тарифы и платить по одной и той же стоимости. Тогда цена расти не будет", – поясняет аналитик.

Чтобы поменять поставщика, нужно найти его офис или сайт и подать заявление. К нему прикрепить: документ на право собственности (право пользования), последнюю платежку, копию паспорта и ИНН. Подтверждение о том, что вы успешно поменяли поставщика, придется в течение 21 дня.

В Украине с 1 августа 2020-го открыт свободный рынок газа для населения. Теперь "Нафтогаз" не обязан продавать голубое топливо по установленным правительством тарифам, более того, есть разные поставщики и можно свободно выбирать, у кого и по какой цене покупать.

"Цена возрастет потому, что меняется сезон. Как правило, это происходит с приближением зимы. В каких границах она будет находится – сейчас сказать сложно, но ожидаемо, что ее уровень будет ниже, чем прошлой зимой. Ныне сформированы высокие запасы природного газа в хранилищах, а на снижение спроса повлияла пандемия коронавируса", – рассказала аналитик Украинской энергетической биржи Оксана Запорожская.

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