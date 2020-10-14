подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
14 октября 2020, среда, 05:15 296
Общество 2020-10-14T07:15:04+03:00
Українські Новини
Сколько средств уже направили на октябрьские пенсии. В ПФУ отчитались о финансировании выплат

Сколько средств уже направили на октябрьские пенсии. В ПФУ отчитались о финансировании выплат

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, пенсии в Украине
Пенсии. Фото:
Пенсии. Фото: "АиФ"

В то время, как в Украине дефицит Пенсионного фонда может достигнуть рекордного уровня к 2021-му году, за последние сутки, 13 октября, Пенсионный фонд Украины направил на пенсионные выплаты еще 2,6 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что всего обеспечено финансирование пенсий октября на сумму 21,9 миллиарда гривен.

"13 октября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий октября. На пенсионные выплаты направлено 2,6 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 21,9 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, в Украине снова урезали субсидии еще на 2,16 млрд гривен.

Тем временем после окончания пенсионной реформы в 2028 году украинцам нужно будет набрать 35 лет страхового стажа. По словам эксперта, не у всех выйдет набрать необходимый стаж до выхода на пенсию.

Больше новостей о: Пенсии Пенсионеры Пенсионный фонд пенсии в Украине

На выплаты пенсий в октябре Пенсионный фонд направ...
Половина украинцев могут остаться без пенсий. Каки...
Более 5 миллионов украинских пенсионеров могут ост...
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут у...
Кабмин изменил критерии адаптивного карантина
Пожары в Луганской области. Кабмин выделил почти 200 млн гривен на помощь пострадавшим
Новости
Зе объявил странный опрос на выборах, карантин продлили до нового года, больные ковидом совершают суицид в больницах 07:00 Новости дня
Год назад Украина в историческом матче обыграла португальцев
Сегодня годовщина исторической победы сборной Украины над Португалией в отборе на Евро-2020 07:00
Переболевший коронавирусом Кернес в сентябре заработал 16,9 тыс. гривен 06:45 Документ
Глава Антикоррупционного суда Танасевич в сентябре заработала на 116 тыс. гривен больше, чем в августе 06:30 Документ
IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего 06:15
больше новостей
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ 11:47
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
В Украине и Европе снова подорожала электроэнергия 12:36
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
Рекомендация есть, но выселять необязательно. В МОН рассказали, что будет со студентами в общежитиях 09:55
больше новостей
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
В Украине и Европе снова подорожала электроэнергия 12:36
Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть 10:41
Украинцы нашли много ошибок на предвыборных билбордах кандидатов от "Слуги народа" 16:04
больше новостей
МВФ улучшил прогноз снижения ВВП Украины с 8,2% до 7,2% в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok