Сколько средств уже направили на октябрьские пенсии. В ПФУ отчитались о финансировании выплат

В то время, как в Украине дефицит Пенсионного фонда может достигнуть рекордного уровня к 2021-му году, за последние сутки, 13 октября, Пенсионный фонд Украины направил на пенсионные выплаты еще 2,6 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что всего обеспечено финансирование пенсий октября на сумму 21,9 миллиарда гривен.

"13 октября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий октября. На пенсионные выплаты направлено 2,6 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 21,9 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, в Украине снова урезали субсидии еще на 2,16 млрд гривен.

Тем временем после окончания пенсионной реформы в 2028 году украинцам нужно будет набрать 35 лет страхового стажа. По словам эксперта, не у всех выйдет набрать необходимый стаж до выхода на пенсию.

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