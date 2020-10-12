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12 октября 2020, понедельник, 05:30 934
Общество 2020-10-12T05:45:01+03:00
Українські Новини
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы

Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, пенсии в Украине, Выход на пенсию
Пенсионер. Фото: Pixabay
Пенсионер. Фото: Pixabay

После окончания пенсионной реформы в 2028 году украинцам нужно будет набрать 35 лет страхового стажа. Об этом в эфире канала заявил "Украина 24" экономист Олег Пендзин.

Так, он отметил, что сейчас пенсионеры могут выйти на пенсию в 60 лет при наличии страхового стажа.

"Не будем путать страховой стаж и пенсионный возраст. Когда мы говорим о пенсионном возрасте, то на сегодняшний день у нас остается шанс при наличии страхового стажа выйти на пенсию в 60 лет. По окончании в 2028 году пенсионной реформы, которую начинал еще господин Гройсман, вам для выхода на пенсию надо будет иметь 35 лет страхового стажа", — сказал он.

По словам эксперта, не у всех выйдет набрать необходимый стаж до выхода на пенсию.

"Будем откровенны: при тех сложностях, которые есть в Украине, которые были в 90-х годах, представьте себе, какое количество людей успеет набрать 35 лет страхового стажа до выхода на пенсию. Нужно работать без перерыва на легальной работе, начиная с 24 лет. Не всегда так удается у людей", — сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в Украине снова урезали еще на 2,16 млрд гривен.

Тем временем в Украине дефицит Пенсионного фонда может достигнуть рекордного уровня к 2021-му году.

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