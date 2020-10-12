Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы

После окончания пенсионной реформы в 2028 году украинцам нужно будет набрать 35 лет страхового стажа. Об этом в эфире канала заявил "Украина 24" экономист Олег Пендзин.

Так, он отметил, что сейчас пенсионеры могут выйти на пенсию в 60 лет при наличии страхового стажа.

"Не будем путать страховой стаж и пенсионный возраст. Когда мы говорим о пенсионном возрасте, то на сегодняшний день у нас остается шанс при наличии страхового стажа выйти на пенсию в 60 лет. По окончании в 2028 году пенсионной реформы, которую начинал еще господин Гройсман, вам для выхода на пенсию надо будет иметь 35 лет страхового стажа", — сказал он.

По словам эксперта, не у всех выйдет набрать необходимый стаж до выхода на пенсию.

"Будем откровенны: при тех сложностях, которые есть в Украине, которые были в 90-х годах, представьте себе, какое количество людей успеет набрать 35 лет страхового стажа до выхода на пенсию. Нужно работать без перерыва на легальной работе, начиная с 24 лет. Не всегда так удается у людей", — сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в Украине снова урезали еще на 2,16 млрд гривен.

Тем временем в Украине дефицит Пенсионного фонда может достигнуть рекордного уровня к 2021-му году.

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