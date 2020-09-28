Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст

В Украине дефицит Пенсионного фонда может достигнуть рекордного уровня к 2021-му году. Об этом пишет Обозреватель.

Пенсионный фонд ведут к банкротству? Доходы падают, а "дыра" растет

В Украине всего за год, с июля прошлого года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. Вместе с тем власти приняли ряд решений, которые позволили работодателям практически безнаказанно не платить налоги и социальные взносы за своих сотрудников. Штрафы кардинально сократили, количество физлиц-предпринимателей, которые находятся на едином налоге, увеличили (для них смягчили условия касательно оборота), частично освободили от взносов ряд предпринимателей.

Тем временем проблемы в Пенсионном фонде накапливаются. Только за первое полугодие 2020-го "чистый" (без учета гарантированных государством доплат) дефицит ПФУ взлетел с 23 до 34 млрд грн.

В 2021-м из общей казны придется перевести рекордные 203,8 млрд грн. Экс-министр соцполитики Андрей Рева подытожил: это путь к банкротству солидарной пенсионной системы. И, по его мнению, это делается намеренно.

С другой стороны, и в Кабмине, и в Верховной Раде куда более мягко высказываются о накопившихся проблемах. Мол, пенсии будут расти, а все обязательства выполняют. "Надо напомнить, что весной, во время начала кризиса, первое, с чего мы начали – это повышение пенсий. Мы их проиндексировали, как было обещано, мы добавили постоянные доплаты пенсионерам, достигшим 80+. Мы также провели все доплаты, которые были возможны на тот момент", – сказал на заседании Кабмина премьер Денис Шмыгаль.

И глава правительства действительно прав: пенсии индексируют и повышают, как и обещали. Но вот только повышение происходит за счет роста дефицита. Повышение – безусловно, правильный шаг. Сейчас в Украине одна из самых низких выплат в Европе, и эту ситуацию нужно менять. Но изменения возможны только за счет трех факторов:

повышения общей средней зарплаты в стране;

перерасчет размера минимальной зарплаты;

детенизация экономики.

"С теневой экономикой никто не борется. Не надо придумывать велосипед – не надо без подкреплений доходами увеличивать расходы. Хочу, чтобы все понимали: я за то, чтобы росли пенсии и выплаты. Но нельзя урезать доходы и повышать вместе с тем расходы. Как повысить доходы? Это может быть повышение минимальной и основной зарплат, детенизация. Обязательно должны быть жесточайшие меры по отношению к тем, кто нанимает людей и не оформляет их на работу", – рассказывает Андрей Рева.

"Слуги народа" обсуждают возможность забрать 2% от единого соцвзноса и столько же от подоходного налога в счет накопительного пенсионного счета. Это, считает бывший министр, приведет к огромным проблемам. Кроме того, из бюджета Пенсионного фонда забрали еще около 900 млн грн на "доставку пенсий" "Укрпочтой".

Старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко рассказывает: наличие дефицита Пенсионного фонда вполне нормальная ситуация. При этом стоит разделять "чистый" и "общий дефицит". Дело в том, что когда государство гарантирует всем пенсию в размере не меньше прожиточного минимума, доплаты отдельным категориям и т.д., все эти расходы должны идти в отдельной строке бюджета страны, а не закладываться в расходы Пенсионного фонда. Сейчас же все государственные гарантии оплачивает ПФУ, но получает на это деньги из общей казны. Помимо этого, из бюджета компенсируют и разницу между доходами и расходами на те пенсии, которые без каких-либо доплат заработали украинцы.

Снова о пенсионном возрасте: стоит ли пересматривать гарантии для украинцев

Лидия Ткаченко уверена: в сложившейся ситуации без повышения пенсионного возраста не обойтись. Эксперт уверена, что уже в следующем году количество пенсионеров начнет резко расти, при этом число плательщиков взносов будет снижаться. В 2021-м закончится постепенное повышение пенсионного возраста для женщин – они будут выходить на заслуженный отдых в 60, как и мужчины. Это приведет к резкому скачку количества пенсионеров.

"Со следующего года будет очень сильно расти численность пенсионеров. Их будет все больше и больше, а плательщиков будет все меньше и меньше. Пенсионный возраст придется повышать. Это без вариантов. Это оптимальный вариант. 60 лет для Европы – не пенсионный возраст. Нужно повышать хотя бы до 63 или сразу до 65 лет. Но постепенно, на 2-3 месяца в год. Это будет самое правильное решение", – рассказывает Ткаченко.

При этом Андрей Рева уверен: если сейчас повысить пенсионный возраст, то не будет стимула нарабатывать страховой стаж. До 2028-го в Украине постепенно повышаются требования для выхода на заслуженный отдых в 60 лет. В результате вовремя пенсию смогут получить только те, кто официально отработал как минимум 35 лет.

И в 2028-м условие смогут выполнить только 45% украинцев в возрасте 60 лет, остальным придется работать до 63 или 65 лет. Если сразу повысить пенсионный возраст для всех, то и необходимость в стаже пропадет.

"Мы принимали решение, которые приведут к изменениям в долгосрочной перспективе. Уже через 5-6 лет люди заметят, что нужен стаж для того, чтобы вовремя выходить на пенсию. Если примут решение всем повысить пенсионный возраст, люди просто перестанут официально оформляться. Потеряется в этом смысл", – поясняет Рева.

Без борьбы с зарплатами в конверте и жесткого контроля уже через несколько лет дефицит Пенсионного фонда может достичь критической отметки. В таком случае под угрозой могут оказаться не только украинцы, которые еще работают, но и те, кто сейчас живут на выплаты из ПФУ.

Как сообщали Українські Новини, требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно.

Также в связи с повышением минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен.

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