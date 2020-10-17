НБУ обвалил гривну на выходные. Официальный курс валют

В то время, как в сентябре вклады населения в банках увеличились, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16-18 октября, на 2,01 коп. до 28,3365 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 октября, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,6193 1 доллар США 28,3365 1 швейцарский франк 31,0010 10 иен 2,6933 10 российских рублей 3,6275 1 евро 33,1764

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год. Партнер инвесткомпании Capital Times Найман Эрик считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен.

Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 15 октября на 0,61 коп. до 28,4341 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,30 коп. до 28,2334 UAH/USD.

Тем временем 16 октября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом в четверг, 15 октября, упал на 2 копейки и составляет 3,30 гривен за 10 рублей.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости