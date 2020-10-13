Банкам стали доверять больше. В сентябре вклады населения в банках увеличились

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 2% до 642,033 млрд гривен по состоянию на 1 октября по сравнению с данными на 1 сентября.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

С начала года вклады населения в банках выросли на 18,4% с 542,302 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в сентябре увеличились на 1,8% до 368,8 млрд гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце увеличился на 2,3% до 273,3 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в сентябре увеличились на 5,3% до 602,798 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году вклады населения в банках выросли на 7,3% с 472,2 млрд гривен.

Национальный банк обнародовал данные отчетности коммерческих банков, 69 из которых по итогам прошлого года получили чистую прибыль.

Совет по финансовой стабильности рекомендует Фонду гарантирования вкладов физических лиц повысить сумму гарантирования вкладов с 200 тыс. гривен до 600 тыс. гривен.

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