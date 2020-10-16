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16 октября 2020, пятница, 14:17 199
Экономика 2020-10-16T16:15:03+03:00
Українські Новини
Рассмотрение госбюджета-2021 отменили из-за отсутствия кворума

Рассмотрение госбюджета-2021 отменили из-за отсутствия кворума

Ольга Фандорина
Госбюджет, Владимир Зеленский, бюджетный комитет, Госбюджет-2021

Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что заседание парламентского комитета по вопросам бюджета для подготовки проекта государственного бюджета на 2021 год к рассмотрению в первом чтении отменено из-за отсутствия кворума.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Заседание бюджетного комитета, на котором должны были утвердить правки к проекту госбюджета для рассмотрения на сессионном заседании, отменено по причине отсутствия кворума", - написал он.

Гончаренко отметил, что на заседании присутствовало 11 из 34 членов комитета при необходимом кворуме в 18 депутатов.

Из 19 депутатов от фракции "Слуга народа", входящих в состав комитета, присутствовали только 5.

"99%, что первого чтения госбюджета 20 октября, как этого требует Регламент Верховной Рады, не будет", - подчеркнул Гончаренко.

Согласно регламенту Рады, профильный комитет должен рассмотреть проект госбюджета на следующий год не позднее 15 октября, а сам госбюджет на следующий год должен быть принят парламентом в первом чтении не позднее 20 октября.

Президент Владимир Зеленский обратится с ежегодным посланием к Раде о внутреннем и внешнем положении Украины 20 октября.

Зеленский заявил, что в день местных выборов, 25 октября, задаст избирателям 5 вопросов, чтобы сделать так, как они решат: стоит ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах; стоит ли ввести на Донбассе свободную экономическую зону; стоит ли сократить парламент до 300 депутатов; стоит ли легализировать медицинский каннабис для уменьшения боли тяжелобольных; стоит ли поднять на международном уровне вопрос выполнения обязательств по Будапештскому меморандуму.

Офис Президента подтвердил, что опрос не будет иметь юридических последствий.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты Рады подали 2,5 тыс. поправок к проекту госбюджета-2021

Кроме того, проект госбюджета-2021 не предусматривает отдельного Фонда по борьбе с COVID-19

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