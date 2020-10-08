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08 октября 2020, четверг, 11:03 2427
Верховная Рада и партии 2020-10-08T13:15:02+03:00
Українські Новини
Проект госбюджета-2021 не предусматривает отдельного Фонда по борьбе с COVID-19, — Разумков

Проект госбюджета-2021 не предусматривает отдельного Фонда по борьбе с COVID-19, — Разумков

Елена Новикова
Госбюджет, Коронавирус, Дмитрий Разумков, коронавирус в Украине, Фонд борьбы с коронавирусом, Проект госбюджета-2021
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что проект государственного бюджета на 2021 год не предусматривает расходов на отдельный Фонд по борьбе с коронавирусом.

Об этом он сказал в эфире программы "Сніданок з 1+1", передают Українськi Новини.

"Отдельного "ковидного фонда" как такого не предусматривается. Есть отдельные статьи на вакцинирование, 2,6 (млрд), если не ошибаюсь, 1 млрд на поддержку школ в рамках борьбы с коронавирусом, а все остальное заложено на бюджет МОЗ (Министерства здравоохранения)", - сказал он.

Разумков, отметил, что фонд борьбы с коронавирусом был создан весной, так как изначально не было предусмотрено финансирования на это направление в госбюджете на 2020 год.

При этом он подчеркнул, что считает корректным подход, когда средства на борьбу с коронавирусом уже будут предусмотрены конкретным министерствам в бюджете на 2021 год.

Как сообщали Українськi Новини, 8 октября Разумков отмечает 37-летие.

Также 14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

Также Рада намерена 20 октября принять проект госбюджета-2021 в первом чтении.

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