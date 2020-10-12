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12 октября 2020, понедельник, 20:33 216
Верховная Рада и партии 2020-10-12T21:00:01+03:00
Українські Новини
Депутаты Рады подали 2,5 тыс. поправок к проекту госбюджета-2021, — Железняк

Депутаты Рады подали 2,5 тыс. поправок к проекту госбюджета-2021, — Железняк

Елена Новикова
Верховная Рада, Госбюджет, Депутаты Рады, Госбюджет-2021, Проект госбюджета-2021
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Депутаты Верховной Рады подали 2,5 тыс. поправок к проекту государственного бюджета на 2021 год. Об этом депутат парламента от фракции "Голос", первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"В проект бюджета 2021 года внесено 2 451 правок от народных депутатов", - говорится в его сообщении.

Железняк отметил, что до 15 октября профильный комитет должен подготовить проект госбюджета к рассмотрению в первом чтении.

"Поэтому с сегодняшнего дня по 15 октября Комитет ВРУ по вопросам бюджета должен определить какие из правок будут учтены", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Рада намерена провести внеочередное заседание 20 октября для рассмотрения проекта госбюджета-2021 в 1-м чтении.

Ранее сообщалось о том, то Кабмин предлагает Раде принять госбюджет-2021 с дефицитом в 270 млрд гривен.

Также Дмитрий Разумков заявил, что проект госбюджета-2021 не предусматривает отдельного Фонда по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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