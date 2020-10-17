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17 жовтня 2020, субота, 06:30 41
Спорт 2020-10-17T15:15:02+03:00
Українські Новини
Бій Ломаченка-Лопес: де і коли дивитися

Бій Ломаченка-Лопес: де і коли дивитися

Валерия Драгомирова
Бокс, Василь Ломаченко, Ломаченко-Лопес
Василь Ломаченко. Фото:instagram.com/trboxing
Василь Ломаченко. Фото:instagram.com/trboxing

У неділю, 18 жовтня, на рингу зійдуться чемпіон світу за версіями WBC Franchise, WBA Super і WBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) та чемпіон за версією IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО). Бій відбудеться в Лас-Вегасі (штат Невада, США).

Про це повідомляє ua-football

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі почнеться о 05.00 за київським часом.

Повідомляється, що в Україні цей бій в прямому ефірі можна буде подивитися на медіа-ресурсі "MEGOGO". Початок трансляції - о 05:00 за Києвом.

А на американську аудиторію бій Ломаченко-Лопес безкоштовно транслюватиме телеканал ESPN.

Як повідомляли Українські Новини, український боксер Василь Ломаченко  посів перше місце  в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Раніше ЗМІ писали, що бій Ломаченка і Лопеса може зірватися. Американець відмовився від запропонованого гонорару в розмірі 1,2 млн доларів і вимагає набагато більше. Ломаченко погодився на гонорар в розмірі понад 3,25 млн доларів.

Крім того, українські парашутисти представили відеоролик на підтримку Ломаченка перед поєдинком проти британця Люка Кемпбелла. 

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