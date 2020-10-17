Бій Ломаченка-Лопес: де і коли дивитися

У неділю, 18 жовтня, на рингу зійдуться чемпіон світу за версіями WBC Franchise, WBA Super і WBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) та чемпіон за версією IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО). Бій відбудеться в Лас-Вегасі (штат Невада, США).

Про це повідомляє ua-football.



Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі почнеться о 05.00 за київським часом.

Повідомляється, що в Україні цей бій в прямому ефірі можна буде подивитися на медіа-ресурсі "MEGOGO". Початок трансляції - о 05:00 за Києвом.

А на американську аудиторію бій Ломаченко-Лопес безкоштовно транслюватиме телеканал ESPN.



Як повідомляли Українські Новини, український боксер Василь Ломаченко посів перше місце в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.



Раніше ЗМІ писали, що бій Ломаченка і Лопеса може зірватися. Американець відмовився від запропонованого гонорару в розмірі 1,2 млн доларів і вимагає набагато більше. Ломаченко погодився на гонорар в розмірі понад 3,25 млн доларів.



Крім того, українські парашутисти представили відеоролик на підтримку Ломаченка перед поєдинком проти британця Люка Кемпбелла.

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