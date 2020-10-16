Министр Чернышов заболел коронавирусом

В то время как в Украине за минувшие сутки был выявлен новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом, министру развития общин и территорий Алексею Чернышову поставили диагноз коронавирусная инфекция COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

"Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции. На период его отсутствия обязанности будет исполнять первый заместитель Василий Лозинский", — сказано в нем.

Все сотрудники министерства, которые контактировали с министром, проходят тестирование или остаются дома на самоизоляции.

Как сообщали Українськi Новини, ранее стало известно, что по состоянию на 14 октября, среди депутатов и работников Верховной Рады Украины было выявлено 60 случаев заражения коронавирусом.

Также сообщалось, что народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич выздоровела после повторного заражения коронавирусом.

Кроме того, депутат от ВО "Батькивщина" Сергей Евтушок заболел коронавирусом.

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