В этот раз все чувствовалось на 3-4 из 10, — депутат Зинкевич смогла во второй раз побороть COVID-19

В то время как количество заболевших коронавирусом депутатов и работников Верховной Рады увеличилось до 90 человек, депутат Яна Зинкевич от партии "Европейская солидарность" заявила, что выздоровела после того, как повторно заболела COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом Зинкевич написала на своей странице в Facebook.

"Наконец я выздоровела от коронавируса и получила негативный результат теста. Скажу честно, непростой опыт. Надеюсь третьего раза не будет хотя бы до конца года", — написала народный депутат.

По словам Зинкевич, во второй раз течение заболевания проходило в более легкой форме, чем это было, когда диагноз COVID-19 ей поставили в первый раз.

"Первый раз я болела очень тяжело, по шкале, наверное, 8 из 10. Во второй раз все чувствовалось на 3-4 из 10, не больше", — отметила Зинкевич.

Как сообщали Українські Новини, Зинкевич сообщила о повторном заражении коронавирусом 30 сентября, когда большинство депутатов сделали массовое тестирование на COVID-19 после вспышки заболевания в Раде.

Также сообщалось, что 10 октября народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок заявил о заражении коронавирусом.

Кроме того, лидер политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко получил положительный результат теста на коронавирус.

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