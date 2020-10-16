Новый рекорд. За сутки коронавирус подтвердили почти у шести тысяч украинцев

15 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 992 до 287 231, количество умерших от заболевания - на 106 человек до 5 408 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 18,4%, новых летальных случаев - на 45,2%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 16 октября в Украине зарегистрирован 287 231 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 5 408 летальных, 121 919 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 5 992 новых случая заболевания, выздоровели 2 269 человек, умерли 106 человек.

Таким образом, 15 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 5 992 против 2 269.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 16 октября составило 159 904 человека, что на 2,3% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (29 412), Харьковской (27 457) и Львовской областях (24 171).

В Одесской области зафиксировано 18 013 случаев COVID-19, в Черновицкой - 17 203 случая, Тернопольской – 16 916, Ивано-Франковской - 16 163, Ривненской – 15 398, Киевской – 12 207, Закарпатской - 11 461, Волынской - 10 515, Днепропетровской - 10 257, Хмельницкой - 10 098, Житомирской - 9 286, Сумской - 8 252 случая.

8 070 случаев выявлено в Винницкой области, 6 658 случаев - в Донецкой, 6 387 случаев - в Черкасской, 6 379 случаев - в Черниговской, 6 162 случая - в Запорожской, 5 469 случаев - в Полтавской, 5 336 случаев - в Николаевской, 2 264 случая - в Херсонской, 2 229 случаев - в Луганской и 1 468 случаев - в Кировоградской области.

Как сообщали Українськi Новини, 14 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 062 до 281 239, количество умерших от заболевания - на 73 человека до 5 302.

Также с понедельника Киев остается в "оранжевой" карантинной зоне, а семь областных центров попадают в "красную".

Тем временем, сегодня 219-й день карантина: какие ограничения действуют в регионах Украины.

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