В Раде переболели или болеют COVID-19 до 60 нардепов, — Разумков

Количество заболевших коронавирусом депутатов Верховной Рады увеличилось до 60 человек, работников аппарата Рады – до 30 человек.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал на брифинге после торжеств по случаю Дня защитника у здания Рады, передают Українськi Новини.

"Больше 20 лиц всего переболело в аппарате, также у нас несколько людей дополнительно заболело на этой неделе. Я думаю, что где-то до 30 доходим уже - это по аппарату. По народным депутатам - последние показатели не готов назвать сегодня, но до 60 всего переболели или болеет и почти каждый день мы имеем дополнительные заболевания, день-два у нас есть 1-2 народных депутата", - сказал Разумков.

Он отметил, что некоторые коллеги легко перенесли заболевание коронавирусом, но есть и те, кому это дается намного сложнее.

При этом Разумков исключил уход Рады на карантин.

"Верховная Рада в прошлый раз не шла на карантин и этот раз не будет идти на карантин. Могут быть изменения в режиме нашей работы, но Верховная Рада как единственный законодательный институт в Украине не будет идти на карантин", - сказал он.

Разумков выразил надежду, что болезнь ряда депутатов и ужесточение властями карантинных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом не повлияет негативно на работу Рады.

Как сообщали Українськi Новини, в конце августа Разумков сообщил, что в парламенте зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусом: 23 депутата и 7 сотрудников аппарата.

В связи с ростом заболевания коронавирусом Рада отменила заседания 1-2 октября, пленарную неделю 5-9 октября и назначила ближайшее заседание на 20 октября для рассмотрения в первом чтении государственного бюджета на 2021 год.

Ранее журналистов снова допустили в Раду после карантинных ограничений.

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