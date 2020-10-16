На Киевщине от коронавируса умерли четыре пожилые женщины. За сутки 229 новых больных

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 15 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 229 человек до 12 207, умерших - на 4 до 261.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"16 октября 2020 года на 10:00 официально подтверждено уже 12 207 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 1 049 детей и у 1 278 медицинских работников. За сутки подтверждено 229 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), из них у 16 детей в возрасте от 7 мес. до 16 лет и у 213 взрослых", - сказано в нем.

За прошедшие сутки 26 больных были госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении.

За весь период эпидемии на стационарном лечении находились 1 517 больных, остальные 10 690 - дома под наблюдением.

За сутки 81 человек выздоровел, в том числе 14 детей.

Всего выздоровели 6 995 человек, из них 587 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умер 261 больной с подтвержденным COVID-19. За сутки поступили сообщения о четырех летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19. Умерли 4 женщины в возрасте 74, 85, 69 и 84 лет", - сказано в сообщении.

15 октября в Киевский областной лабораторный центр поступило 269 сообщений о подозрении на COVID-19, всего - 15 869.

Установлено медицинское наблюдение за 27 702 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, 14 октября количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 228 человек до 11 978, умерших - на 5 до 257.

Тем временем, 15 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 992.

А в Минздраве заявили о необязательности ПЦР-теста при установлении коронавируса.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости