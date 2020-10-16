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16 октября 2020, пятница, 11:37 414
Общество 2020-10-16T13:45:03+03:00
Українські Новини
На Киевщине от коронавируса умерли четыре пожилые женщины. За сутки 229 новых больных

На Киевщине от коронавируса умерли четыре пожилые женщины. За сутки 229 новых больных

Надежда Комендантова
Коронавирус, статистика коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Лаборатория. Фото: Pixabay
Лаборатория. Фото: Pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 15 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 229 человек до 12 207, умерших - на 4 до 261.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"16 октября 2020 года на 10:00 официально подтверждено уже 12 207 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 1 049 детей и у 1 278 медицинских работников. За сутки подтверждено 229 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), из них у 16 детей в возрасте от 7 мес. до 16 лет и у 213 взрослых", - сказано в нем.

За прошедшие сутки 26 больных были госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении.

За весь период эпидемии на стационарном лечении находились 1 517 больных, остальные 10 690 - дома под наблюдением.

За сутки 81 человек выздоровел, в том числе 14 детей.

Всего выздоровели 6 995 человек, из них 587 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умер 261 больной с подтвержденным COVID-19. За сутки поступили сообщения о четырех летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19. Умерли 4 женщины в возрасте 74, 85, 69 и 84 лет", - сказано в сообщении.

15 октября в Киевский областной лабораторный центр поступило 269 сообщений о подозрении на COVID-19, всего - 15 869.

Установлено медицинское наблюдение за 27 702 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, 14 октября количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 228 человек до 11 978, умерших - на 5 до 257.

Тем временем, 15 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 992.

А в Минздраве заявили о необязательности ПЦР-теста при установлении коронавируса.

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