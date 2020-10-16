подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 октября 2020, пятница, 13:25 1203
Общество 2020-10-16T13:45:02+03:00
Українські Новини
В соцсети показали фото новой очереди скорых возле киевской больницы

В соцсети показали фото новой очереди скорых возле киевской больницы

Валерия Драгомирова
Киев, Госпитализация, Скорая помощь, Больные коронавирусом
Очереди из карет скорой помощи. Фото: Facebook/Los Solomas/Соломенский район
Очереди из карет скорой помощи. Фото: Facebook/Los Solomas/Соломенский район

В то время, как в столице за сутки подтвердили 455 новых случаев коронавируса, у Киевской клинической больницы №5 в Соломенском районе зафиксировали очереди из карет скорой помощи, госпитализирующих пациентов с подозрением на Covid-19. 

Фото скопления скорых у больницы появилось в Facebook "Los Solomas/Соломенский район".

В очереди можно увидеть примерно восемь карет скорой помощи.

"Киевская городская клиническая больница №5 сегодня. Скорые везут людей с подозрением на COVID-19", — говорится в сообщении. 

Скорая помощь в Киеве. Фото: Facebook/Los Solomas/Соломенский районСкорая помощь в Киеве. Фото: Facebook/Los Solomas/Соломенский район

Очередь скорых. Фото: Facebook/Los Solomas/Соломенский районОчередь скорых. Фото: Facebook/Los Solomas/Соломенский район

Как сообщали Українські Новини, с самого утра возле одной из лабораторий Киева образовалась очередь из десятков желающих сдать ПЦР-тест. Очередь из более 100 человек была у "ДНК-лаборатории" на проспекте Маяковского, 5. Людям приходится занимать очередь еще с ночи, чтобы сдать тест.

Ранее перед инфекционным отделением одной из Киевских больниц образовалась длинная очередь "скорых". 

Тем временем в Министерстве здравоохранения заявили о необязательности ПЦР-теста при установлении коронавируса

Больше новостей о: Киев Госпитализация Скорая помощь Больные коронавирусом

В Киеве увеличилась смертность от коронавируса. Данные о заболеваемости по районам
В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны
Новости
Министр Чернышов заболел коронавирусом 13:47
В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны 13:41
Количество госпитализированных с коронавирусом резко возросло 13:41
Тищенко с температурой 36,8 лечится от коронавируса в "Феофании" 13:35
Правительство должно передать субвенции из Фонда борьбы с COVID-19 на местный уровень, – кандидат от БЮТ 13:31
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги 21:54
В Пенсионном фонде утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсионных выплат 23:08
больше новостей
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
больше новостей
В Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok