В соцсети показали фото новой очереди скорых возле киевской больницы

В то время, как в столице за сутки подтвердили 455 новых случаев коронавируса, у Киевской клинической больницы №5 в Соломенском районе зафиксировали очереди из карет скорой помощи, госпитализирующих пациентов с подозрением на Covid-19. Фото скопления скорых у больницы появилось в Facebook "Los Solomas\/Соломенский район". В очереди можно увидеть примерно восемь карет скорой помощи."Киевская городская клиническая больница №5 сегодня. Скорые везут людей с подозрением на COVID-19", — говорится в сообщении. Скорая помощь в Киеве. Фото: Facebook\/Los Solomas\/Соломенский район Очередь скорых. Фото: Facebook\/Los Solomas\/Соломенский район Как сообщали Українські Новини, с самого утра возле одной из лабораторий Киева образовалась очередь из десятков желающих сдать ПЦР-тест. Очередь из более 100 человек была у "ДНК-лаборатории" на проспекте Маяковского, 5. Людям приходится занимать очередь еще с ночи, чтобы сдать тест.Ранее перед инфекционным отделением одной из Киевских больниц образовалась длинная очередь "скорых". Тем временем в Министерстве здравоохранения заявили о необязательности ПЦР-теста при установлении коронавируса.