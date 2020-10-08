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08 октября 2020, четверг, 17:57 752
Общество 2020-10-08T17:58:37+03:00
Українські Новини
Перед инфекционным отделением одной из Киевских больниц – длинная очередь "скорых"

Перед инфекционным отделением одной из Киевских больниц – длинная очередь "скорых"

Кира Молчанова
Киев, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, Киевская городская клиническая больница №9

За сегодня в Украине подтвердили больше 5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Такие цифры заставляют настороженных киевлян снимать видео, на которых в инфекционное отделение Киевской клинической больницы №9, где находятся заболевшие COVID-19 пациенты, выстроилась длинная очередь из машин скорой помощи.

Об этом в Facebook сообщает Муниципальная стража Киева.

На видео видно, что в больничном дворе находятся как минимум 12 машин скорой помощи. Из некоторых машин вышли медики в спецодежде.

Изначально в сообщении говорилось, что в каждом из автомобилей находился инфицированный коронавирусом. Однако позднее Муниципальная стража уточнила, что пообщалась с руководством больницы №9 и выяснила: больные коронавирусом пациенты есть, но далеко не в каждом автомобиле в больничном дворе.

"Однако это не означает, что можно расслабляться и перестать соблюдать карантин. Берегите себя", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве за минувшие сутки количество людей, заболевших коронавирусом, увеличилось на 422 человек до 25 896, умерших - на 11 до 453.

Из-за вспышки COVID-19 во Львове на карантин закрылся Лицей международных отношений им. Василия Стуса.

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