Симптомов достаточно. В Минздраве заявили о необязательности ПЦР-теста при установлении коронавируса

При установлении диагноза Covid-19, который можно будет определить новым тестом за 5 минут, необязательно прохождение ПЦР-теста, для этого достаточно клинических признаков. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире передачи "Право на власть".

Так, Степанов отметил, что вопрос госпитализации должны решать врачи исходя из клинических симптомов.

"Нет вопросов подтверждения Covid-19. У нас уже полтора или два месяца нет такой опции, как подтверждение обязательно по ПЦР-тестированию. По клиническим признакам подтверждается Ковид и происходит госпитализация, и процесс лечения. Это тот вопрос, который должны решать на месте врачи", - сказал Степанов.

Необходимость такого решения обусловлена тем, что по мировой статистике в 30% случаях ПЦР-тесты показывают отрицательный результат при подтвержденном диагнозе Covid-19. Это связано с особенностями этого типа тестирования и физиологическими особенностями человека.

Как сообщали Українські Новини, глава Минздрава рассказал, сколько будет стоить вакцина от коронавируса.

Также Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до конца 2020 года.

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