Украина не соответствует критериям для беспрепятственного перемещения ее граждан в странах ЕС

Украина не соответствует критериям для беспрепятственного перемещения ее граждан в странах Европейского Союза, где заявили о готовности помочь Украине с получением вакцины от коронавируса. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини. Он отметил, что ЕС определил 3 критерия для отнесения той или иной страны в "зеленую", "желтую", "красную", а также "серую зоны". Первым критерием является количество тестирований методом ПЦР на 100 тыс. населения за 7 дней, которое должно быть не ниже 300. Все страны, которые не достигают данной цифры, попадают в "серую" зону. "На сегодня в Украине национальный показатель охвата тестированием составляет 120 на 100 тыс. населения", - прокомментировал Ляшко. Вторым критерием определена доля позитивных результатов тестирования, которая должна быть не более 4%. "Сегодня мы имеем показатель позитивных тестов - 18%", - сообщил замминистра. Третий показатель - заболеваемость на 100 тыс. населения, которая для стран "зеленой зоны" не должна превышать 25 человек на 100 тыс. населения. "Для Украины, к сожалению, этот показатель сегодня недостижимый и составляет 179 на 100 тыс. населения", - подчеркнул Ляшко. Он также сообщил, что ограничения для стран "желтой", "красной" и "серой зон" страны ЕС устанавливают самостоятельно. Как сообщали Українськi Новини, в Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности. Тем временем Австрия не пускает украинцев.