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16 октября 2020, пятница, 13:29 250
Внешняя политика 2020-10-16T13:45:02+03:00
Українські Новини
Украина не соответствует критериям для беспрепятственного перемещения ее граждан в странах ЕС

Украина не соответствует критериям для беспрепятственного перемещения ее граждан в странах ЕС

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине, карантин в Европе
Коронавирус. Фото. Pixabay
Коронавирус. Фото. Pixabay

Украина не соответствует критериям для беспрепятственного перемещения ее граждан в странах Европейского Союза, где заявили о готовности помочь Украине с получением вакцины от коронавируса.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

Он отметил, что ЕС определил 3 критерия для отнесения той или иной страны в "зеленую", "желтую", "красную", а также "серую зоны".

Первым критерием является количество тестирований методом ПЦР на 100 тыс. населения за 7 дней, которое должно быть не ниже 300.

Все страны, которые не достигают данной цифры, попадают в "серую" зону.

"На сегодня в Украине национальный показатель охвата тестированием составляет 120 на 100 тыс. населения", - прокомментировал Ляшко.

Вторым критерием определена доля позитивных результатов тестирования, которая должна быть не более 4%.

"Сегодня мы имеем показатель позитивных тестов - 18%", - сообщил замминистра.

Третий показатель - заболеваемость на 100 тыс. населения, которая для стран "зеленой зоны" не должна превышать 25 человек на 100 тыс. населения.

"Для Украины, к сожалению, этот показатель сегодня недостижимый и составляет 179 на 100 тыс. населения", - подчеркнул Ляшко.

Он также сообщил, что ограничения для стран "желтой", "красной" и "серой зон" страны ЕС устанавливают самостоятельно.

Как сообщали Українськi Новини, в Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности.

Тем временем Австрия не пускает украинцев.

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