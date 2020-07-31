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31 июля 2020, пятница, 23:53 202
Общество 2020-08-01T00:15:01+03:00
Українські Новини
Поехать в отпуск в Австрию не получится. Страна пока не пускает украинцев

Поехать в отпуск в Австрию не получится. Страна пока не пускает украинцев

Кира Молчанова
Австрия, Европа, Европейский союз, Авиасообщение, карантин в Европе
Вена, Австрия. Фото: pixabay
Вена, Австрия. Фото: pixabay

Пока Болгария разрешает въезд украинцам даже без теста на коронавирус, в Австрию можно попасть только при наличии вида на жительство, по семейным обстоятельствам и на срочное лечение, несмотря на то, что страна возобновила авиасообщение с Украиной.

Об этом в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Официально о правилах въезда расскажут 1 августа.

"Похоже на то, что общий режим въезда украинцев в Австрию остается неизменным. То есть никакого туризма. Въезжают те, кто имеют вид на жительство, те, кто летят по особым семейным обстоятельствам (свадьба, воссоединение семьи, похороны...), а также на срочное лечение. Все должны иметь при себе свежий тест на COVID", - написал Щерба.

Под вопросом остается ситуация с украинскими студентами, которые поступили в австрийские университеты, однако пока еще не имеют вида на жительство.

При этом Австрия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение с 18 странами из "зоны риска", среди которых и Украина.

Как сообщали Українські Новини, в Германии предупредили, что попасть в страну можно только по виду на жительство или визе, а "безвизовые" поездки по биометрическому паспорту пока невозможны из-за карантинных ограничений, которые ввели страны Евросоюза.

Тем временем, поехать без обсервации и карантина можно в Турцию и Египет.

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