Поехать в отпуск в Австрию не получится. Страна пока не пускает украинцев

Пока Болгария разрешает въезд украинцам даже без теста на коронавирус, в Австрию можно попасть только при наличии вида на жительство, по семейным обстоятельствам и на срочное лечение, несмотря на то, что страна возобновила авиасообщение с Украиной.

Об этом в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Официально о правилах въезда расскажут 1 августа.

"Похоже на то, что общий режим въезда украинцев в Австрию остается неизменным. То есть никакого туризма. Въезжают те, кто имеют вид на жительство, те, кто летят по особым семейным обстоятельствам (свадьба, воссоединение семьи, похороны...), а также на срочное лечение. Все должны иметь при себе свежий тест на COVID", - написал Щерба.

Под вопросом остается ситуация с украинскими студентами, которые поступили в австрийские университеты, однако пока еще не имеют вида на жительство.

При этом Австрия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение с 18 странами из "зоны риска", среди которых и Украина.

Как сообщали Українські Новини, в Германии предупредили, что попасть в страну можно только по виду на жительство или визе, а "безвизовые" поездки по биометрическому паспорту пока невозможны из-за карантинных ограничений, которые ввели страны Евросоюза.

Тем временем, поехать без обсервации и карантина можно в Турцию и Египет.