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  • Украина может рассчитывать на помощь Европейского союза в получении вакцины от коронавируса
06 октября 2020, вторник, 22:47 60
Политика 2020-10-06T23:00:01+03:00
Українські Новини
Украина может рассчитывать на помощь Европейского союза в получении вакцины от коронавируса

Украина может рассчитывать на помощь Европейского союза в получении вакцины от коронавируса

Константин Долгий
Европейский союз, Помощь ЕС, вакцина от коронавируса, Пандемия коронавируса
Вакцина от коронавируса. Фото: livejournal.com
Вакцина от коронавируса. Фото: livejournal.com

В то время как американская компания Johnson & Johnson перешла к третьему этапу клинических испытаний вакцины от коронавируса, в Европейском союзе заявили о готовности помочь Украине с получение вакцины от COVID-19.

Как пишет Европейская правда, об этом говорится в тексте заявления по итогам саммита Украина-ЕС.

"Принятое на саммите решение гарантирует, что Украина попадет под действие программы глобальной инициативы доступности вакцины от коронавируса", — говорится в сообщении.

В заявление также сказано, что представители Европейского союза выразили готовность сотрудничать с украинской стороной, чтобы в будущем обеспечить ей доступ к вакцине от COVID-19 по доступным ценам.

Отмечается, что обе стороны обратили внимание на важность усиления совместной деятельности, которая направлена на международное противодействие пандемии коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения Украины намерено получить чуть больше 15 млрд гривен средств на покупку вакцины от коронавируса из государственного бюджета в 2021 году.

Также сообщалось, что уже сейчас Минздрав ведет переговоры о покупке вакцины с 8 компаниями, которые по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), находятся на завершающих этапах ее производства.

Кроме того, в ВОЗ спрогнозировали, что массовая вакцинация населения от COVID-19 начнется не раньше середины 2021 года.

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