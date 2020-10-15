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15 октября 2020, четверг, 13:36 208 Инфографика
Общество 2020-10-15T13:36:37+03:00
Українські Новини
За сутки в Киеве еще 445 больных коронавирусом. 17 человек умерли

За сутки в Киеве еще 445 больных коронавирусом. 17 человек умерли

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса
Коронавирус.
Коронавирус.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 14 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 445 человек до 28 957, умерших - на 17 до 535.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 445 больных коронавирус. 17 случаев - летальных. Всего от коронавируса в нашем городе умерли 535 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 28 957", - отметил мэр Киева.

Заболели 252 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 18 девочек от 4 до 17 лет, а также 159 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и 16 мальчиков от 2 до 17 лет.

Среди заболевших - 16 медиков.

В больницы столицы за сутки госпитализированы 56 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек.

Всего коронавирус преодолел 10 286 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружено в Деснянском районе - 106, Соломянском - 67 и Оболонском районе - 52 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, 13 октября количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 422 человека до 28 512, умерших - на рекордные 21 до 518.

Ранее Кабмин запретил работу ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

Тем временем, Украина на карантине 218 дней. Какие ограничения действуют в эпидзонах.

 

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