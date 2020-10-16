Кто первым в Украине получит вакцину от коронавируса. В Минздраве назвали категории украинцев

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о группах населения, которые определены приоритетными для вакцинации от коронавируса, в частности назвав учителей и сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Приоритетные группы - это работники с высоким уровнем риска инфицирования в учреждениях здравоохранения; работники, реагирующие на чрезвычайные ситуации (например, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям); люди с серьезными сопутствующими заболеваниями; люди старшего возраста, проживающие в закрытых коллективах; учителя и работники школ; люди с сопутствующими заболеваниями средней тяжести. После этого идут люди старшего пожилого возраста и люди, проживающие в приютах для бездомных", - сообщил Ляшко.

По его словам, предусмотрено несколько траншев вакцины в Украину после завершения ее разработки.

Первая партия должна обеспечить вакцинацией 3% населения, остальные партии - довести долю до 20% от всего населения.

Ляшко отметил, что по механизму COVAX Украина сможет получить вакцины от компаний AstraZeneca и Novovaks.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде предусмотреть выделение 2,6 млрд гривен на закупку вакцины против COVID-19 в проекте государственного бюджета на 2021 год.

Тем временем ученые говорят, что вакцина от коронавируса не будет дорогой.

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