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16.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы"

16 октября 2020, пятница, 10:51 445
Общество 2020-10-16T11:00:02+03:00
Українські Новини
Кто первым в Украине получит вакцину от коронавируса. В Минздраве назвали категории украинцев

Кто первым в Украине получит вакцину от коронавируса. В Минздраве назвали категории украинцев

Валерия Драгомирова
Минздрав, Коронавирус, вакцина от коронавируса
Коронавирус. Фото: bbmri-eric.eu
Коронавирус. Фото: bbmri-eric.eu

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о группах населения, которые определены приоритетными для вакцинации от коронавируса, в частности назвав учителей и сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Приоритетные группы - это работники с высоким уровнем риска инфицирования в учреждениях здравоохранения; работники, реагирующие на чрезвычайные ситуации (например, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям); люди с серьезными сопутствующими заболеваниями; люди старшего возраста, проживающие в закрытых коллективах; учителя и работники школ; люди с сопутствующими заболеваниями средней тяжести. После этого идут люди старшего пожилого возраста и люди, проживающие в приютах для бездомных", - сообщил Ляшко.

По его словам, предусмотрено несколько траншев вакцины в Украину после завершения ее разработки.

Первая партия должна обеспечить вакцинацией 3% населения, остальные партии - довести долю до 20% от всего населения.

Ляшко отметил, что по механизму COVAX Украина сможет получить вакцины от компаний AstraZeneca и Novovaks.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде предусмотреть выделение 2,6 млрд гривен на закупку вакцины против COVID-19 в проекте государственного бюджета на 2021 год.

Тем временем ученые говорят, что вакцина от коронавируса не будет дорогой

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