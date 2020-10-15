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15 октября 2020, четверг, 10:30 589
Экономика 2020-10-15T11:00:04+03:00
Українські Новини
Доллар в обменниках подорожал. Курс валют в Украине после праздничного выходного

Доллар в обменниках подорожал. Курс валют в Украине после праздничного выходного

Надежда Комендантова
Валюта, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара.
Курс доллара.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 октября на 2,62 коп. до 28,4339 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,16 коп. до 28,2170 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,10 коп. до 33,0067 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,33 коп. до 33,4755 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,2170 28,4339 33,0067 33,4755 3,32 3,80
Максимальный 28,3500 28,5000 33,2000 33,7500 3,61 5,00
Минимальный 28,0000 28,3500 32,6300 33,2400 2,50 3,63

Как сообщали Українські Новини, 14 октября все банки были закрыты в связи с государственным праздником.

Тем временем, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 октября, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.


Ранее эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год. Партнер инвесткомпании Capital Times Найман Эрик считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен.

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