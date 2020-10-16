COVID-19 выявили еще у более чем 20 работников Запорожской АЭС

В то время как в Украине выявили новый рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, в Энергодаре Запорожской области коронавирусом заразились еще 48 человек.

Как передают Українські Новини, об этом в своем видообращении заявил городского голова Энергодара Павел Музыка.

"Сегодня в нашем городе 48 новых случаев заболевших. Среди них 22 работника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), 2 сотрудников ДТЭК и 7 детей", — сказал Музыка.

Отмечается, что подобный показатель заболеваемости для города является рекордный с начала пандемии коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, ранее комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ограничить въезд в Энергодар и ввела пропускной режим на границах города из-за ситуации с распространением коронавируса среди работников ЗАЭС.

Также сообщалось, что за минувшие сутки в Запорожье диагноз COVID-19 поставили работникам трех районных судов.

Кроме того, Запорожская областная инфекционная больница прекратила прием пациентов с коронавирусом из-за почти 100% заполненности мест.

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