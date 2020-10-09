В Энергодаре ввели пропускной режим на границах города из-за распространения коронавируса

В то время как в Украине третий день подряд фиксируют рекордный прирост заболевших коронавирусом, власти Энергодара Запорожской области все же приняли решение ограничить въезд и выезд из города из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом в четверг, 8 октября, сообщила пресс-служба Энергодарского городского совета.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Действие особого пропускного режима вступило в силу 9 октября в 6:00 и продлится до 00:00 1 ноября.

Сообщается, что на дорогах, ведущих в Энергодар, будет проводится круглосуточное дежурство сотрудников Национальной полиции, военнослужащих ВСУ и медицинских работников.

"Транспортные средства общего пользования, которые въезжают в город, будут подлежать обязательному осмотру на соблюдение правил карантина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники стратегически важных предприятий и служебный транспорт смогут беспрепятственно въезжать в Энергодар при наличии специальных пропусков.

Как сообщали Українські Новини, что ранее областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС поручила властям Энергодара исполнять пункты постановления КМУ "О предотвращении распространения на атомных электростанциях Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2″.

Одним из пунктов данного постановления является ограничение въезда и выезда на территорию АЭС и городов-спутников, которым является Энергодар.

Также сообщалось, что из-за практически полной заполненности заболевшими Запорожская областная инфекционная больница прекратила прием пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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