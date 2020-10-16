COVID-19 выявили одновременно в трех судах Запорожья

В то время как в Украине снизилось количество пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация, в Запорожье вспышку коронавируса выявили среди работников Орджоникидзевского, Шевченковского и Коммунарского районных судов.

Как передают Українські Новини, соответствующие заявления сделали в пресс-службах данных учреждений.

Сообщается, что в каждом из трех учреждений диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 поставили по одному работнику. Все трое находятся на больничном.

Отмечается, что суды не прекращают свою работу в связи с выявленными случаями коронавируса, однако работники учреждений обратились к гражданам с просьбой минимизировать посещение учреждений и все обращения осуществлять дистанционно.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Запорожье прекратила прием пациентов с COVID-19 областная инфекционная больница, где заполненность мест для заболевших коронавирусом почти достигла 100%.

Также сообщалось, что в Энергодаре ввели пропускной режим для въезда в города из-за ситуации с коронавирусом среди работников Запорожской АЭС.

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