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16 октября 2020, пятница, 08:53 663
Судебная власть 2020-10-16T11:00:04+03:00
Українські Новини
COVID-19 выявили одновременно в трех судах Запорожья

COVID-19 выявили одновременно в трех судах Запорожья

Константин Долгий
Запорожье, Суд, Запорожская область, Пандемия коронавируса, коронавирус в Запорожской области
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

В то время как в Украине снизилось количество пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация, в Запорожье вспышку коронавируса выявили среди работников Орджоникидзевского, Шевченковского и Коммунарского районных судов.

Как передают Українські Новини, соответствующие заявления сделали в пресс-службах данных учреждений.

Сообщается, что в каждом из трех учреждений диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 поставили по одному работнику. Все трое находятся на больничном.

Отмечается, что суды не прекращают свою работу в связи с выявленными случаями коронавируса, однако работники учреждений обратились к гражданам с просьбой минимизировать посещение учреждений и все обращения осуществлять дистанционно.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Запорожье прекратила прием пациентов с COVID-19 областная инфекционная больница, где заполненность мест для заболевших коронавирусом почти достигла 100%.

Также сообщалось, что в Энергодаре ввели пропускной режим для въезда в города из-за ситуации с коронавирусом среди работников Запорожской АЭС.

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