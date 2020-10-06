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06 октября 2020, вторник, 23:26 10
Общество 2020-10-06T23:26:49+03:00
Українські Новини
В Запорожье областная инфекционная больница прекратила прием пациентов с COVID-19, — СМИ

В Запорожье областная инфекционная больница прекратила прием пациентов с COVID-19, — СМИ

Константин Долгий
Запорожье, Запорожская область, Больница, коронавирус в Украине, Пандемия коронавируса, коронавирус в Запорожской области
Больница. Фото: Українське Фото
Больница. Фото: Українське Фото

В то время как в Украине за сутки резко выросло количество пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация, в Запорожье в областной инфекционной больнице временно прекратили принимать заболевших коронавирусом.

Об этом пишет Actual Today, об этом рассказал директор Запорожской областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко.

Причиной такого решения руководства медучреждения стала почти 100% заполненность коек, которые были выделены для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Есть соответствующее совместное решение городского и областного департаментов. Городские больницы принимают таких пациентов", — говорится в сообщении.

При этом новых больных с коронавирусной инфекцией стали распределять по другим медицинским учреждениям города, у которых имеется договор с Национальной службой здоровья Украины.

Отмечается, что всего с начала пандемии в областную инфекционную больницу поступило почти 500 человек с диагнозом COVID-19. От осложнений погибли 28 пациентов, 6 из них — за прошлую неделю.

Как сообщали Українські Новини, несколько аналогичная ситуация произошла в Одессе, где практически все медучреждения для пациентов с COVID-19 стали массово отказывать людям с коронавирусом из-за сильной заполненности.

Также сообщалось, что количество летальных случаев, вызванных заболеванием COVID-19, выросло почти в три раза за минувшие сутки.

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