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16 октября 2020, пятница, 10:11 242
Экономика 2020-10-16T11:00:03+03:00
Українські Новини
Увольнение Рожковой и Сологуба: совет НБУ отменил заседание в пятницу

Увольнение Рожковой и Сологуба: совет НБУ отменил заседание в пятницу

Валерия Драгомирова
Нацбанк, Совет НБУ, Дмитрий Сологуб, Катерина Рожкова, Увольнение Рожковой, Увольнение Сологуба
НБУ. Фото: Нацбанк
НБУ. Фото: Нацбанк

Совет Национального банка отменил заседание, запланированное на 16 октября.

Об этом Українським Новинам сообщил один из членов совета НБУ.

По его данным, заседание Совета НБУ планировалось на 10:30 пятницы, 16 октября. Однако заседание Совета за час до начала было отменено.

Собеседник агентства добавил, что пока неизвестно время и дата заседания следующего Совета НБУ.

Ранее СМИ сообщали, что в ходе заседания Совета НБУ 16 октября планировалось увольнение первого замглавы НБУ Катерины Рожковой и замглавы Дмитрия Сологуба.

Также сообщалось, что им планировалось вручить подозрения в ходе заседания.

Как сообщали Українські Новини, ранее Совет Национального банка объявил выговор Рожковой и Сологубу за нарушение распорядительных актов Нацбанка.

Рожкова объяснила, что получила выговор от Совета Нацбанка, потому что общалась со СМИ.

Ранее Данилишин намекнул Рожковой на необходимость подать в отставку

Тем временем начальник управления финансовых и операционных рисков НБУ Надежда Мешенко подала в отставку.

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