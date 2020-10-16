Увольнение Рожковой и Сологуба: совет НБУ отменил заседание в пятницу

Совет Национального банка отменил заседание, запланированное на 16 октября. Об этом Українським Новинам сообщил один из членов совета НБУ. По его данным, заседание Совета НБУ планировалось на 10:30 пятницы, 16 октября. Однако заседание Совета за час до начала было отменено. Собеседник агентства добавил, что пока неизвестно время и дата заседания следующего Совета НБУ. Ранее СМИ сообщали, что в ходе заседания Совета НБУ 16 октября планировалось увольнение первого замглавы НБУ Катерины Рожковой и замглавы Дмитрия Сологуба. Также сообщалось, что им планировалось вручить подозрения в ходе заседания. Как сообщали Українські Новини, ранее Совет Национального банка объявил выговор Рожковой и Сологубу за нарушение распорядительных актов Нацбанка. Рожкова объяснила, что получила выговор от Совета Нацбанка, потому что общалась со СМИ.Ранее Данилишин намекнул Рожковой на необходимость подать в отставку. Тем временем начальник управления финансовых и операционных рисков НБУ Надежда Мешенко подала в отставку.