Данилишин намекнул Рожковой на необходимость подать в отставку

Пока члены правления НБУ получили гигантские отпускные, глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин призвал первую замглавы НБУ Катерину Рожкову и замглавы Дмитрия Сологуба не держаться за должности.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Как показывает ситуация на финансовых рынках и в банковском секторе в июле-сентябре, все обвинения в усилении политического давления на Национальный банк являются безосновательными", - заявил глава совета.

По его словам, два месяца с момента назначения Кирилла Шевченко на пост главы НБУ доказали, что он является профессионалом, который имеет значительный стаж практической работы в банковском секторе и пользуется уважением международных партнеров и коллег на рынке.

"Высокие финансовые результаты деятельности, успешное внедрение международных стандартов корпоративного управления и эффективная реализация госпрограмм кредитования экономики свидетельствуют о его высокой эффективности в должности руководителя государственного банка", - подчеркнул Данилишин.

По словам главы совета, вышеуказанное позволяет утверждать, что председатель Нацбанка, который по должности входит в состав совета НБУ, способен обеспечить независимость центрального банка от любого политического давления и попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

Также Данилишин заявил, что страна входит в новый политический сезон подготовки и проведения местных выборов, поэтому вполне ожидаемым является то, что атаки на Национальный банк могут продолжаться и в будущем.

"При таких обстоятельствах реальная открытость руководящих органов и председателя Национального банка должна стать надежным инструментом коммуникации с обществом и защиты от политических манипуляций. А членам правления бывших председателей НБУ, которые еще до сих пор держатся за должности - пора определяться. Время пришло", - заявил глава совета.

Как сообщали Українські Новини, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.

1 июля Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке, объяснив это систематическим политическим давлением, хотя ранее рассчитывал быть на своей должности до 2025 года.

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