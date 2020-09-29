Начальник управления финансовых и операционных рисков НБУ подала в отставку

В то время, как шведский экономист Ослунд заявил, что уходит из набсовета "Укрзализныци", Надежда Мешенко 25 сентября по собственному желанию завершила работу в Национальном банке на должности начальника управления финансовых и операционных рисков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В связи с этим Национальный банк объявляет конкурсный отбор для замещения вакантной должности начальника управления финансовых и операционных рисков.

В сферу компетенции будущего главы этого подразделения будет входить, в частности организация системы управления рисками в НБУ, разработка и совершенствование политики, методов и процедур управления рисками НБУ; обеспечение управления операционными рисками; организация и координация непрерывности деятельности НБУ.

Как сообщали Українські Новини, Мешенко возглавляла управление финансовых и операционных рисков с октября 2019 года.

В Национальном банке Мешенко работала с 2015 года: возглавляла отдел рыночных рисков департамента управления рисками, с марта 2018 - начальник Управления финансовых рисков департамента управления рисками.

Ранее НБУ ликвидировал банк "Аркада".

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