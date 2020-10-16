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  • Звільнення Рожкової і Сологуба: рада НБУ скасував засідання в п'ятницю
16 жовтня 2020, пʼятниця, 10:11 15
Економіка 2020-10-16T12:45:04+03:00
Українські Новини
Звільнення Рожкової і Сологуба: рада НБУ скасував засідання в п'ятницю

Звільнення Рожкової і Сологуба: рада НБУ скасував засідання в п'ятницю

Валерия Драгомирова
НБУ, Нацбанк, Національний банк України, Катерина Рожкова, Дмитро Сологуб
НБУ. Фото: Нацбанк
НБУ. Фото: Нацбанк

Засідання, заплановане на 16 жовтня, Рада Національного банку скасувала.

Про це Українським Новинам повідомив один з членів ради НБУ.

За його даними, засідання Ради НБУ планувалося на 10:30 п'ятниці, 16 жовтня. Однак засідання Ради за годину до початку було скасовано.

Співрозмовник агентства додав, що поки невідомі час і дата наступного засідання Ради НБУ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в ході засідання Ради НБУ 16 жовтня планувалося звільнення першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової та заступник голови Дмитра Сологуба.

Також повідомлялося, що їм планувалося вручити підозри в ході засідання.

Як повідомляли Українські Новини, рада Національного банку оголосила догану першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови Дмитру Сологубу за порушення розпорядчих актів Нацбанку.

Також перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова пояснила, що отримала догану від Ради НБУ, тому що спілкувалася з засобами масової комунікації.

Крім того, глава ради Національного банку України Богдан Данилишин закликав першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову і заступника голови Дмитра Сологуба не триматися за посади.

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