Звільнення Рожкової і Сологуба: рада НБУ скасував засідання в п'ятницю

Засідання, заплановане на 16 жовтня, Рада Національного банку скасувала.

Про це Українським Новинам повідомив один з членів ради НБУ.

За його даними, засідання Ради НБУ планувалося на 10:30 п'ятниці, 16 жовтня. Однак засідання Ради за годину до початку було скасовано.

Співрозмовник агентства додав, що поки невідомі час і дата наступного засідання Ради НБУ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в ході засідання Ради НБУ 16 жовтня планувалося звільнення першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової та заступник голови Дмитра Сологуба.

Також повідомлялося, що їм планувалося вручити підозри в ході засідання.

Як повідомляли Українські Новини, рада Національного банку оголосила догану першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови Дмитру Сологубу за порушення розпорядчих актів Нацбанку.

Також перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова пояснила, що отримала догану від Ради НБУ, тому що спілкувалася з засобами масової комунікації.

Крім того, глава ради Національного банку України Богдан Данилишин закликав першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову і заступника голови Дмитра Сологуба не триматися за посади.

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