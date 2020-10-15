Львов решил начать отопительный сезон 16 октября. Соответствующее распоряжение № 449 в четверг, 15 октября, подписал мэр Львова Андрей Садовый, передают Українські Новини. Согласно документу, тепло начнут подавать для всех категорий потребителей. Как сообщали Українськi Новини, Киев начнет отопительный сезон 16 октября, Харьков - 15 октября. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общая готовность по стране к отопительному сезону 2020-2021 годов превышает 95%. Эксперты прогнозируют, что с началом отопительного сезона украинцев ждет увеличение сумм в платежках за газ и отопление. Также эксперты отмечают, что в разгар отопительного сезона суммы в платежках могут вырасти примерно на 15%. Уже второй год подряд никто не может точно спрогнозировать стоимость газа, а вместе с ней будут колебаться и цены на тепло. Ранее "Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса. 73 предприятия теплоэнергетики в 50 населенных пунктах ставят под угрозу начало отопительного сезона из-за долгов за газ. Как правило, в Украине отопительный сезон длится с 15 октября по 15 апреля.