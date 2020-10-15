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15 октября 2020, четверг, 20:10 87
Общество 2020-10-15T20:30:01+03:00
Українські Новини
Львов решил начать отопительный сезон 16 октября

Львов решил начать отопительный сезон 16 октября

Кира Молчанова
Львов, Отопительный сезон, Отопление
Котельная. Фото: Pixabay
Котельная. Фото: Pixabay

Львов решил начать отопительный сезон 16 октября.

Соответствующее распоряжение № 449 в четверг, 15 октября, подписал мэр Львова Андрей Садовый, передают Українські Новини.

Согласно документу, тепло начнут подавать для всех категорий потребителей.

Как сообщали Українськi Новини, Киев начнет отопительный сезон 16 октября, Харьков - 15 октября.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общая готовность по стране к отопительному сезону 2020-2021 годов превышает 95%.

Эксперты прогнозируют, что с началом отопительного сезона украинцев ждет увеличение сумм в платежках за газ и отопление

Также эксперты отмечают, что в разгар отопительного сезона суммы в платежках могут вырасти примерно на 15%. Уже второй год подряд никто не может точно спрогнозировать стоимость газа, а вместе с ней будут колебаться и цены на тепло.

Ранее "Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса.

73 предприятия теплоэнергетики в 50 населенных пунктах ставят под угрозу начало отопительного сезона из-за долгов за газ.

Как правило, в Украине отопительный сезон длится с 15 октября по 15 апреля.

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