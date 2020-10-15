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15 октября 2020, четверг, 12:35 404
Общество 2020-10-15T13:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве с завтрашнего дня начнут включать отопление

В Киеве с завтрашнего дня начнут включать отопление

Валерия Драгомирова
Киев, Отопительный сезон, Отопление
Котопление
Котопление

Киев начнет отопительный сезон 16 октября.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"16 октября Киев начинает отопительный сезон. С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение. Решение город приняло, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам, со следующей недели придет к нам похолодание. Ночью температура опустится к +3...+5 градусам", - сказал он.

Кличко отметил, что полный запуск централизованной системы отопления, протяженностью 27 тыс. км, которая охватывает 12 тыс. домов, необходима примерно неделя.

Соответственно, подключение начинается за несколько дней до похолодания.

Также он подчеркнул, что подключения больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы будет проходить по отдельным заявкам их сотрудников.

Как сообщали Українськi Новини, как правило, в Украине отопительный сезон длится с 15 октября по 15 апреля.

Харьков решил начать отопительный сезон 15 октября.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общая готовность по стране к отопительному сезону 2020-2021 годов превышает 95%.

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