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15 жовтня 2020, четвер, 20:10 11
Суспільство 2020-10-15T22:45:02+03:00
Українські Новини
Львів вирішив почати опалювальний сезон 16 жовтня

Львів вирішив почати опалювальний сезон 16 жовтня

Кира Молчанова
Львів, Опалювальний сезон, опалювання
Котельня. Фото: Pixabay
Котельня. Фото: Pixabay

Місто Львів розпочне опалювальний сезон з 16 жовтня.

Відповідне розпорядження №449 у четвер, 15 жовтня, підписав мер Львова Андрій Садовий, передають Українські Новини.

Згідно з документом, тепло почнуть подавати для всіх категорій споживачів.

Як повідомляли Українські Новини, розпочати опалювальний сезон у столиці вирішили з 16 жовтня. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, зо підключення починається за кілька днів до похолодання, оскільки для повного запуску централізованої системи опалення необхідно приблизно тиждень.

Також в Харкові опалювальний сезон розпочали сьогодні, 15 жовтня. За документами, тепло починають подавати в лікарні, установи освіти, інші об'єкти соціально-культурної сфери, а також в житлові будинки.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що загальна готовність країни до опалювального сезону 2020-2021 років перевищує 95%. Він нагадав, що відповідальність за своєчасний початок опалювального сезону несуть місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Тим часом з початком опалювального сезону на українців чекає збільшення сум у платіжках за газ і опалення, однак, за оцінками експертів, блакитне паливо буде нижче рівня торішніх цін.

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